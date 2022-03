Météo au Québec: la douceur pour samedi, le cocktail pour dimanche

La météo de fin de semaine devrait se dérouler en deux temps pour une bonne partie du Québec. Autant que la journée de samedi rimera avec douceur, celle de dimanche sera un peu plus chaotique, avec du verglas, de la neige et de forts vents au menu.

Définitivement, le choix d’une journée pour les activités extérieures ne sera pas difficile cette fin de semaine. À travers le sud de la province, la journée de samedi sera le moment d’une alternance soleil-nuages avec des températures à quelques degrés en deçà des normales saisonnières, avec un maximum de -3°C à -5°C, tout dépendamment de la région.

C’est dimanche que ça se corse. Un important système en provenance du Colorado apportera des précipitations abondantes. D’importantes chutes de neige tomberont d’abord sur le Saguenay et au nord de la province samedi. Le verglas et les vents forts suivront ensuite pour certains secteurs. Tout n’est toutefois pas perdu, un front chaud devrait faire hausser le mercure un peu pour le reste de la semaine.

Dès dimanche en matinée, la quasi-totalité de la province sera exposée à de la pluie verglaçante. Seules celles du Saguenay, l’Est et le Nord seront épargnés. Jusqu’à 10 millimètres de verglas sont attendus par endroits, selon des avertissements d’Environnement Canada émis samedi matin.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent», peut-on lire dans la publication de l’agence fédérale.

En après-midi, la pluie verglaçante se changera en pluie pour les mêmes secteurs et le vent se mettra de la partie. De fortes rafales sont prévues pour Montréal alors que les pointes pourraient atteindre les 80 km/h. La vallée du Richelieu et la région métropolitaine devraient subir ces forts vents, qui risqueront de décoiffer.