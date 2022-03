Nuances de chenin

Pilier des vins blancs secs et liquoreux, tranquilles ou effervescents de l'Anjou et de la Touraine, le chenin blanc donne des vins blancs uniques. La règle générale veut qu’ils soient un peu plus amples en Anjou et un peu plus tendus et subtils à Saumur. Mais comme chaque règle, celle-ci connaît ses exceptions. En voici deux.

Château Yvonne, Saumur 2020, France

32,75 $ - Code SAQ 10689665 – 12,5 % - 1,4 g/L – Biologique Je déguste le vin blanc de Château Yvonne chaque année depuis 2007 et je n’ai pas souvenir d’avoir été déçue une seule fois. Mathieu Vallée, qui a racheté le domaine et l’a converti à la biodynamie en 2011, façonne ses vins sans intrants. Chaque nouveau millésime est un rendez-vous avec le chenin blanc dans ce qu’il a de plus séduisant et vibrant. Le 2020 n’y fait pas exception: manifestement issu de fruits bien mûrs, tant par sa vinosité et son volume en bouche que par son registre de saveurs, qui nous porte entre la poire pochée, le miel d’acacia, le citron confit. Un superbe accord avec des pétoncles du Québec à peine saisis.

**** $$$

Thibaud Boudignon, Anjou 2019, France

50 $ - Code SAQ 14561917 – 13 % - <2 g/L J’étais restée un peu perplexe après avoir goûté le 2018 de Thibaud Boudignon. Alors que plusieurs vignerons de la région signent des vins secs dont la richesse aromatique rappelle presque des liquoreux, cette étoile montante de l’Anjou privilégie un style plus vif, un peu suranné. À l’ouverture, le 2019 m’a laissé la même impression de sous-maturité et ses relents soufrés n’avaient rien pour aider sa cause. Je lui ai laissé du temps, plus ou moins deux heures en carafe. Ma patience a été récompensée. Le profil tendu demeure, avec une vivacité, une droiture et un caractère quasi acerbe qui rappelle certains chablis, mais le contact de l’oxygène permet au vin de gagner en profondeur, en nuances et en relief. On peut le servir maintenant en s’assurant de l’aérer au moins deux heures, mais son équilibre et son longueur me donnent plutôt envie de garder mes quelques bouteilles en cave jusqu’en 2030.

**** $$$$ 1⁄2