Pékin pour des «négociations directes» Russie-Ukraine

Pékin a appelé à des négociations directes entre la Russie et l’Ukraine lors d’un entretien téléphonique samedi entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué officiel chinois.

«Nous encourageons des négociations directes entre la Russie et l’Ukraine», a déclaré M. Wang au secrétaire d’État américain, selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Nous espérons que les combats cesseront aussi rapidement que possible (...) et qu’une crise humanitaire à grande échelle sera empêchée», a ajouté M. Wang, reconnaissant que des négociations entre la Russie et l’Ukraine seraient difficiles.

Il s’agissait du premier entretien téléphonique entre les deux hommes depuis le lancement de l’offensive militaire russe.

M. Blinken a, de son côté, souligné que le monde «observait pour voir quels pays défendent les principes fondamentaux de liberté, d’autodétermination et de souveraineté», selon le porte-parole du Département d’État Ned Price.

«Le monde agit à l’unisson pour désavouer et répondre à l’agression russe, afin que Moscou paie le prix fort», a déclaré M. Blinken.

Alors que les pays occidentaux ont imposé un large spectre de sanctions dures à la Russie, la Chine s’est abstenue de condamner l’invasion de l’Ukraine, et de qualifier de guerre l’intervention russe.

Faisant preuve de prudence, M. Wang, dont le pays a conclu en février un accord avec la Russie sur la fourniture de gaz, a déclaré samedi que le sujet de la situation en Ukraine était «lié étroitement aux intérêts de sécurité de toutes les parties».

Les États-Unis, l’OTAN, l’Union européenne et la Russie devraient mener un dialogue et «prêter attention aux répercussions négatives de l’expansion continue à l’est de l’OTAN pour l’environnement sécuritaire de la Russie», a poursuivi M. Wang, reprenant, concernant ce dernier point, la rhétorique de Moscou.

