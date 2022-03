Pise: une visite coûteuse...

D’emblée, je fréquente peu les lieux très touristiques lors de mon travail de reportage. J’essaie plutôt de sortir des sentiers battus, de me rapprocher autant que possible des expériences authentiques. Je préfère celles qui nous plongent dans le style de vie des habitants d’une destination. Néanmoins, si je croise un site du calibre de la tour de Pise, je n’hésite pas à le visiter. Cependant, les quelques minutes à proximité de ce gigantesque monument se sont avérées plus onéreuses que le billet d’entrée.

Fondée dans les années 1170 sur la Piazza dei Miracoli (place des Miracles), la tour pique la curiosité surtout pour son angle incliné vers le sud. Étonnamment, une anomalie lors de sa construction en fit un emblème de la ville de Pise, et même de l’Italie. Sa sécurité fut compromise et l’endroit fermé aux visiteurs dans les années 1990. Depuis, des travaux de consolidation ont été effectués et le site est accessible à nouveau.

Je parcours le secteur en voiture et à l’approche de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Pise et de son campanile penché, une erreur se produit... Poussé par le trafic, j’entre dans le quartier fortifié sous les indications du GPS. Rendu de l’autre côté de l’arche, il est trop tard... Je viens de passer sous la lentille d’un radar photo, dans une zone réservée aux résidents... Je serai mis à l’amende sans avis subséquent ! Une contravention de 220 euros (plus de 300 $) m’attendra dans quelques semaines. Tel fut le coût de ma visite aux abords de la tour de Pise !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : Canon RF 24-105 mm F/4L IS USM

Exposition : 1/100s à F/8

ISO : 160