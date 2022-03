Poutine devrait être «derrière les barreaux», selon un ancien procureur de Nuremberg

Le dernier procureur survivant du procès de Nuremberg, qui a condamné des nazis pour des crimes de guerre commis lors de la Seconde Guerre mondiale, a soutenu qu’il serait réaliste de voir Vladimir Poutine emprisonné en raison de l’invasion de l’Ukraine.

C’est ce qu’a témoigné Benjamin Ferencz lors d’une entrevue avec le quotidien britannique «The Mirror».

«Les crimes commis actuellement par la Russie contre l’Ukraine sont une honte pour la société humaine, les responsables devraient être tenus pour responsables d’agression, de crimes contre l’humanité et de meurtre pur et simple», a affirmé l’homme bientôt âgé de 102 ans.

L’annonce cette semaine de la Cour pénale internationale, qui a indiqué qu’elle envoyait des enquêteurs sur les crimes de guerre en Ukraine, a laissé une lueur d’espoir à l’ancien procureur.

Mais, pour que le président russe et son entourage soient jugés, il faudrait que les crimes de guerre avérés soient directement liés à eux et qu’un nouveau gouvernement soit en place.

«Je veux voir Poutine derrière les barreaux, c’est possible», a jugé M. Ferencz. «Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la détermination nécessaire pour le faire, ils ne vivent pas sur la lune».

Les Einsatzgruppen, unités mobiles de l’Allemagne nazie, étaient très actifs en Ukraine, a rappelé l’ancien procureur, qui a souligné que l’on «revient au même jeu».

«À quel moment on s’arrête et on dit que ça suffit? Je pensais que la Seconde Guerre mondiale serait suffisante», a-t-il avancé au média.

«Nous avions espéré que le précédent de Nuremberg les dissuaderait, mais apparemment, il n’a pas été aussi efficace que nous l’espérions», a-t-il ajouté.

Deux des nazis qu’il a jugés lors des procès de 1945-1946 étaient d’ailleurs à l’origine du massacre de Babyn Yar à Kyïv, en septembre 1941, considéré comme l’un des plus grands massacres de la Shoah ukrainienne.