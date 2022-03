Randonnée au Camping Sainte-Agathe-des-Monts

Alors qu’il était en vacances dans un chalet, le Longueuillois Benoît Picard, un mécanicien de la Marine plus de six mois par année au Burkina Faso, voulait faire de la raquette. En cherchant « sentiers de raquette » sur internet, il tombe sur le Camping Sainte-Agathe-des-Monts.

Mi-confiant mi-sceptique à l’idée de faire de la raquette dans un camping, il s’y rend avec sa conjointe, Virginie Loucheur, géologue. À leur grande surprise, ils découvrent un réseau de sentiers bien organisé.

Ils empruntent le sentier R6 pour se rendre ensuite à un belvédère à plus de 500 m d’altitude, avec vue panoramique sur le lac des Sables et la chaîne des Laurentides. Tout près, ils font une halte au pied d’une étonnante falaise avec une statue de la Vierge Marie. Bref, le couple a visiblement aimé sa randonnée.

Raquette et crampons

En grande partie sur le terrain du Manoir Stonehaven, une ancienne propriété des pères Oblats, le trajet aller-retour prend deux heures, si on s’attarde un peu au belvédère. Pour l’avoir déjà fait, le parcours mérite d’être davantage connu pour sa montée graduelle et pour le paysage.

Et il y a plusieurs autres itinéraires à explorer, le réseau débordant largement du camping avec une trentaine de kilomètres de sentiers de raquette. Quand la neige est bien battue par les raquetteurs, ce qui est le cas après quelques jours sans tempête, on peut toutefois y aller avec des crampons.

Ski de fond

Le réseau de sentiers de ski de fond a de quoi étonner en s’étirant sur une cinquantaine de kilomètres. Des pistes faciles sont à la portée des débutants et des familles comme celle longeant le camping et la rivière, ou encore comme la Stonehaven, aussi accessible en partance du manoir lors d’un séjour.

Les fondeurs plus aguerris ont le choix de plusieurs pistes formant des boucles autour du Petit lac des Sables ou jusqu’au sommet du mont Sainte-Agathe, agrémenté d’un point de vue.

Ceinture de neige

À une altitude de plus de 360 m, Sainte-Agathe-des-Monts, la plus haute localité des Laurentides, se trouve en plein dans la ceinture de neige, couramment appelée snowbelt. L’accumulation de neige fait en sorte que la saison est nettement plus longue que dans les Basses-Laurentides ou la Montérégie.

À partir du moment où le ski de fond tire à sa fin, il reste encore un peu de temps pour profiter des bons moments du soleil printanier en raquettes ou avec des crampons.

CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Sentiers : raquette (30 km), ski de fond (50 km)

raquette (30 km), ski de fond (50 km) Location : raquettes, crampons, équipement de ski de fond incluant un chariot pour enfants

raquettes, crampons, équipement de ski de fond incluant un chariot pour enfants Frais d’accès : 18 $ par adulte pour le ski de fond, 10 $ par adulte pour la raquette, gratuit pour les 16 ans et moins

► campingsainteagathe.com

