Saint-Augustin n’a plus aucun terrain industriel à vendre

La pénurie de terrains industriels sur la Rive-Nord est loin de se résorber. Alors qu’ils se font de plus en plus rares à Québec, il n’y en a plus aucun à vendre sur le territoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Il y a deux ans, on le prédisait déjà. Ce qui devait arriver arriva. Ça aura pris un peu plus de temps que prévu, en raison de la pandémie en 2020, mais tous les terrains du parc industriel François-Leclerc ont officiellement trouvé preneur l’année suivante et au début de l’année 2022.

Le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, a signé l’un des derniers actes de vente il y a huit jours pour la portion nord du parc longeant l’autoroute 40. Pour les deux derniers terrains restants – l’un au nord, l’autre au sud – la Ville a déjà des promesses d’achat.

Dans la dernière décennie, de nombreuses entreprises ont jeté leur dévolu sur le nouveau parc industriel au nord de l’autoroute, situé avantageusement à proximité de Québec : Bimbo Canada, Macpek, Cantin Beauté, Kenworth ou encore WLKN, pour ne nommer que celles-là. Le géant Microsoft a également fait l’acquisition d’un terrain, l’an dernier, au coût de 2,5 M$.

Un « bon coup » de Corriveau

Très convoités, les quelque 5,5 millions de pieds carrés du parc nord se sont envolés. La vente de 36 lots aura permis à la Ville d’engranger près de 29 M$ au fil des ans. Un succès attribuable en grande partie à l’ex-maire Marcel Corriveau et à son équipe, qui reçoivent des fleurs pour une rare fois du maire actuel.

« Je l’ai déjà dit dans le passé et je n’ai aucun problème à le répéter : c’est un bon coup de l’Équipe Corriveau. Ça, c’était un bon placement », reconnaît M. Juneau en entrevue, se réjouissant que des revenus de taxation récurrents et imposants soient au rendez-vous, grâce à la vente de ces terrains et l’arrivée de gros joueurs sur son territoire.

Des terres agricoles convoitées

À très court terme, il n’y a aucun autre projet concret dans l’air pour une nouvelle zone industrielle. Dans les prochaines années, par contre, la Ville de Saint-Augustin se tournera inévitablement vers des terres agricoles qu’elle tentera de convertir à cette fin, confirme le maire Juneau.

« Ce qu’on vise éventuellement, c’est le secteur à l’ouest de Fossambault en allant vers Neuville comme c’était dans les cartons dans le temps de la CUQ (Communauté urbaine de Québec), dans les années 1970. Ce n’est pas la partie immédiatement face à l’hôtel de ville, mais celle un peu plus proche de l’autoroute », a-t-il précisé.

Plusieurs étapes réglementaires devront toutefois être franchies. Et la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) devra d’abord donner son aval au dézonage des terres convoitées, ce qui est loin d’être acquis.

À voir aussi