Saint-Théophile: un motoneigiste est mort après une sortie de route

Un motoneigiste de 40 ans est mort dans la nuit de vendredi à samedi après avoir perdu le contrôle de son véhicule à Saint-Théophile, dans la région de Chaudière-Appalaches.

L’accident se serait déroulé vers 2 h 45 sur le sentier 25. Un membre de la famille qui accompagnait le quadragénaire avec son véhicule a remarqué qu’il se suivait plus et en réalisant la sortie de route, il a immédiatement contacté les policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Le décès de l’homme de 40 ans a été constaté quelques heures plus tard.

Un enquêteur de la SQ a été dépêché samedi matin sur les lieux afin de mieux comprendre les circonstances de la tragédie.

