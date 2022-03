Serge Beausoleil fait confiance à Gabriel Robert pour relancer les siens

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, fera confiance à son gardien recrue Gabriel Robert pour freiner à six la séquence de défaites des siens dimanche face aux Voltigeurs à Drummondville.

Le cerbère de 18 ans a été remplacé après la deuxième période, vendredi dans le revers face au Drakkar de Baie-Comeau. Il avait bloqué les 10 tirs du Drakkar en première période et semblait en confiance devant son filet, jusqu’à ce que le Drakkar marque trois fois en une minute et 35 secondes.

« Le premier but est sur une échappée. On ne peut donc pas parler d’un mauvais but. Ensuite, ça a déboulé et il a semblé perdre sa concentration. C’est un jeune gardien. Il doit apprendre à ne pas se laisser atteindre pour le fait d’accorder un but. Colten Ellis était comme ça à son arrivée ici », a commenté Serge Beausoleil.

La dernière fois que Robert avait eu un match plus difficile (un revers de 7-5 contre Halifax le 8 février), il avait rebondi avec la première étoile dans un gain de 6-1 contre Saint John, trois jours plus tard.

Pas question de se décourager

Pour le pilote de la formation rimouskoise, il n’est absolument pas question de se décourager après six revers consécutifs. « Bien sûr que nous voulons gagner, mais ce qui m’intéresse le plus, c’est notre façon de jouer. Dans nos six défaites, nous n’avons été déclassés qu’à une reprise et c’est hier (vendredi). Mais, encore là, nous avons dominé dans les chances de marquer. Il faut revenir à notre façon de jouer qui nous a permis d’avoir du succès. Depuis quelques matchs, certains joueurs tentent de forcer un peu trop l’attaque et ils prennent de mauvaises décisions pour l’équipe », a-t-il analysé.

Pas un manque d’efforts

Les récents ennuis de l’Océanic ne résultent pas d’un manque d’efforts, mais de la prise de mauvaises décisions. « Avec un calendrier aussi condensé, nous n’avons pas beaucoup de séances d’entraînement pour adresser nos consignes. On s’est entraîné mardi et le prochain entraînement sera seulement mercredi prochain », a expliqué Serge Beausoleil.

L’Océanic s’est inclinée 4-3 à Drummondville, le 24 février. « C’est une équipe explosive en attaque. Il va falloir éviter les revirements et les attaques en surnombre », a mentionné Serge Beausoleil, qui estime que Louis Robin a bien travaillé depuis son retour au jeu.

Cormier peut en donner plus

Pour ce qui est de son vétéran de 20 ans Xavier Cormier, l’entraîneur évolue ses deux premiers matchs de corrects. « La journée de son retour au jeu, il signe son premier contrat chez les pros. Il reçoit une grosse vague de félicitations. Il a bien fait, mais il peut en donner plus. C’est un gars qui s’évalue bien et qui est critique envers lui-même. Il mérite ce qui lui arrive. Il travaille toujours fort ».