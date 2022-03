Son secret? Le chocolat!

Marie-Marthe Martel (photo) est née le 6 mars 1922 à Clermont dans la magnifique région de Charlevoix. Elle fêtera donc officiellement demain son centenaire. Fiancée à Roméo Vézina, de Lauzon, militaire du Royal 22e Régiment, avant son départ pour la Guerre en 1939, le couple s’est marié le 15 juin 1946, s’est établi à Lauzon où sont nés leurs 5 enfants (Jocelyne, (feu Diane), Linda, Daniel et Alain). Marie-Marthe a consacré sa vie à l’éducation de sa famille et à son bien-être. Femme travaillante, elle adorait le jardinage et les fleurs. Elle a habité seule dans sa maison après le décès subit de son Roméo en 1988, et ce jusqu’à ses 96 ans. Aujourd’hui, elle habite à la résidence pour personnes âgées Les Marronniers de Lévis où elle reçoit de très bons soins et l’attention du personnel. Celle qui a eu la COVID-19 l’an passé a un péché mignon : le chocolat, celui de Chocolats Favoris en plus. Serait-ce le secret de sa longévité ? Je me joins à ses enfants, ses 7 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants pour lui souhaiter à l’avance un très joyeux centenaire.

Nouvelle directrice générale

Photo courtoisie

L’École des Ursulines de Québec et Loretteville a annoncé cette semaine la nomination de Marie-Josée Savard au poste de directrice générale avec le mandat de perpétuer l’œuvre des Ursulines et de maintenir la tradition d’excellence éducative au cœur de sa mission depuis 382 ans. Mme Savard prendra la relève de Marc Dallaire, qui quittera pour une retraite bien méritée à la fin de la présente année scolaire. Marie-Josée Savard dispose d’une longue et impressionnante feuille de route qui la rend des plus qualifiées pour occuper les fonctions à la direction générale. Entrepreneure et gestionnaire depuis plus de vingt ans, leader reconnue pour ses qualités humaines, elle a été conseillère municipale, membre puis vice-présidente du comité exécutif pendant huit ans à la Ville de Québec. Sur la photo, de gauche à droite, Marc Dallaire, directeur général sortant ; Marie-Josée Savard, nouvelle directrice générale et Anne Morency, présidente du CA de l’École des Ursulines.

Heureux en amour ?

Photo courtoisie

Le psychologue, auteur, formateur et conférencier, Yvon Dallaire a publié récemment son 28e livre, aux éditions Un monde différent, sous le titre de Le couple existe encore... et l’amour aussi ! Disponible en librairie depuis la mi-février au Québec et en septembre en Europe, l’ouvrage de 176 pages (photo) pose et répond à plusieurs questions. La vie à deux qui possède des règles bien précises que les membres des couples heureux ont apprises, mais qu’ignorent les couples malheureux. Les jeux de l’amour et du pouvoir n’auront plus de secrets pour vous et vous ne verrez plus jamais le couple de la même façon après la lecture de ce nouveau livre d’Yvon Dallaire, lui-même heureux en amour.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 mars 2017. Le Québécois Alex Harvey (photo) est couronné champion du monde au 50 km style libre, à Lahti, en Finlande battant cinq Norvégiens, quatre Russes, quatre Finlandais et tous les autres. Il s’agissait de sa première victoire en carrière dans cette épreuve reine du ski de fond.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean Tremblay (photo), président Groupe Vertdure et copropriétaire du club de baseball Les Capitales de Québec, 69 ans... Jake Lloyd, acteur américain, 33 ans... Julie Deslauriers, comédienne et actrice 46 ans... Eva Mendez, actrice américaine, 49 ans... Marie-Josée Caya, comédienne et actrice, 63 ans... Réal Desrosiers, batteur de Beau Dommage, 71 ans... Jack Dion, l’ex-copropriétaire du club de golf de L’Auberivière à Lévis (secteur Saint-David), 94 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 mars 2021 : David Bailie (photo), 83 ans, acteur britannique connu pour son rôle de Cotton dans les trois premiers films de la série Pirates des Caraïbes... 2020 : Serge Deslières, 72 ans, député à l’Assemblée nationale du Québec (Salaberry-Soulanges) de 1994 à 2003 et de 2003 à 2008 (Beauharnois) pour le Parti Québécois... 2019 : Jacques Loussier, 84 ans, pianiste et compositeur français et ex-propriétaire du Château Miraval en Provence... 2016 : Ray Tomlinson, 74 ans, ingénieur américain considéré comme le créateur et un des précurseurs du courrier électronique... 2013 : Hugo Chavez, 58 ans, président du Venezuela (1999 jusqu’à sa mort)... 2012 : Origène Poulin, 92 ans, vétéran de la guerre, natif de Saint-Martin-de-Beauce... 2009 : Aimé Constantin 83 ans, un pionnier du sport amateur au Québec... 1982 : John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain...