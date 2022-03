Ukraine : les scènes à Marioupol sont «déchirantes» affirme le CICR

Le CICR a qualifié samedi de «déchirante» la situation à Marioupol, où l’évacuation des habitants a été reportée, appelant les parties à protéger les civils en Ukraine, qu’il y ait couloir humanitaire ou pas.

«Nous comprenons que les opérations de passage sécurisé depuis Marioupol et Volnovakha ne commenceront pas aujourd’hui. Nous continuons à dialoguer avec les parties au sujet du passage en toute sécurité des civils des différentes villes touchées par le conflit», a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans un communiqué.

«Les scènes qui se déroulent aujourd’hui à Marioupol et dans d’autres villes sont déchirantes», a ajouté l’organisation, dont le siège se trouve à Genève en Suisse.

La Russie avait annoncé samedi matin un cessez-le-feu à partir de 07H00 GMT pour permettre aux civils de Marioupol et de la ville de Volnovakha, à 60 km au nord, de partir.

Mais l’évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique ukrainien encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu, a accusé samedi la mairie de la ville portuaire.

La prise de Marioupol, ville de quelque 450 000 habitants située sur la mer d’Azov, serait un tournant dans l’invasion russe de l’Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

«Que des couloirs humanitaires soient mis en œuvre ou pas dans les prochains jours, les parties doivent continuer à protéger les civils et les infrastructures civiles en vertu du droit international humanitaire, tant pour ceux qui choisissent de partir que pour ceux qui restent», a souligné le CICR.

«Les couloirs dits humanitaires ou autres mesures visant à offrir un répit aux personnes touchées par un conflit doivent être bien planifiés et mis en œuvre avec l’accord des parties au conflit», a-t-elle également relevé.

En tant qu’intermédiaire humanitaire neutre et impartial, le CICR se dit prêt à contribuer à faciliter le passage en toute sécurité des civils «dès lors que les parties sont parvenues à un accord et que ses termes sont strictement humanitaires».

