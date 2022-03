Un régime des rentes fort rentable

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) a bouclé l’année 2021 avec un rendement de 15,9 %.

C’est une performance remarquable puisque le RRQ se trouve ainsi à « battre » par 2,4 points de pourcentage le rendement de 13,5 % du portefeuille général de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Fait à souligner : la Caisse tient à préciser que son rendement de 13,5 % englobe les diverses performances de ses déposants, dont les rendements varient en fonction de leur politique de placement, leur horizon d’investissement et leur tolérance au risque, qui ne sont pas les mêmes d’un déposant à l’autre.

Cela dit, avec son super rendement de 15,9 %, le RRQ figure parmi les grandes caisses de retraite les plus performantes au monde en 2021, se situant dans le premier quartile avec les meilleurs gestionnaires de portefeuille.

Comment explique-t-on une telle performance ?

« Nous avons un horizon de placement à long terme. On peut se permettre de viser plus haut, en prenant un peu plus de risques que bien d’autres déposants de la Caisse », explique au Journal le directeur général des placements au RRQ, Jean Dessureault.

Écoutez aussi l'édito économique de Michel Girard diffusé chaque jour en direct 6 h 50 à QUB radio :

MARGE DE MANŒUVRE

Comme les rentrées annuelles de cotisations des travailleurs (16 milliards $) sont aussi élevées que les prestations versées aux prestataires (15,6 milliards $), ajoute-t-il, le RRQ n’est pas obligé de puiser dans sa « réserve » pour verser les prestations à ses deux millions de bénéficiaires québécois.

Voilà pourquoi la politique de placements du RRQ dispose d’une marge de manœuvre relativement grande, précise M. Dessureault.

Avec cette marge de manœuvre plus agressive, le RRQ, dit-il, a la capacité de composer avec les périodes de plus grande volatilité des marchés boursiers. Et d’absorber les chocs sans que cela vienne causer des problèmes de liquidités.

Parlant de « réserve », l’actif net du Régime de base du RRQ vient de franchir pour la première fois le cap des 100 milliards de dollars. En date du 31 décembre 2021, il s’élevait à 102,1 milliards $. À cela s’ajoute l’actif net de 3,1 milliards $ du nouveau Régime supplémentaire du RRQ.

À lui seul, le RRQ compte pour près de 25 % de l’actif net total géré (420 milliards $) par la Caisse de dépôt et placement.

Des 46 déposants qui confient la gestion de leurs actifs aux gestionnaires de portefeuilles de la Caisse, le RRQ figure régulièrement parmi ceux qui obtiennent les meilleurs rendements.

Le RRQ affiche un rendement moyen de 9,8 % sur cinq ans et de 10,6 % sur 10 ans, soit 1 point de pourcentage de plus que l’ensemble des déposants de la Caisse.

Ces rendements dépassent de beaucoup le rendement annualisé de 6,2 % que le RRQ a besoin de réaliser au cours des 50 prochaines années pour renflouer ses réserves.

SON SECRET

Quel est le « secret » de la politique de placement du RRQ ? Pour répondre à cette question, M. Dessureault nous réfère à la répartition de ses actifs au sein des sept grands portefeuilles spécialisés de la Caisse.

Voici donc comment le RRQ répartit ses actifs (entre les parenthèses, j’indique la répartition de l’actif global de la Caisse dans les mêmes portefeuilles spécialisés).

A) Titres à revenu fixe

Valeurs à court terme : 0,5 % (0,4 %

Taux : 8,5 % (10,5 %)

Crédit : 11,0 % (20 %)

B) Actifs réels

Infrastructures : 7,5 % (10,0 %)

Immeubles : 13,5 % (10,8 %)

C) Actions

Marchés boursiers : 42,5 % (28,3 %)

Placements privés : 16,5 % (19,7 %)

Que ressort-il de cette comparaison ? Premièrement, on remarquera que la politique de placement du RRQ mise beaucoup plus sur les marchés boursiers (42,5 %) que le portefeuille de l’ensemble des déposants de la Caisse (28,3 %).

Et deuxième différence marquée : le RRQ se contente d’investir 20 % de ses actifs dans les titres à revenus fixes, à comparer à 31 % pour le portefeuille de la Caisse.

En 2021, il s’adonne que les marchés boursiers ont enregistré une très bonne performance (+ 16,2 %) alors que les titres à revenu fixe, eux, ont perdu des plumes (-2 %).

Le mot de la fin. Quand votre horizon de placement est à long terme, cela vous procure la capacité d’absorber les chocs boursiers, comme c’est le cas depuis le début de la nouvelle année. Voilà pourquoi Jean Dessureault ne s’en fait pas avec les grands soubresauts boursiers de l’heure.