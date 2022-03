Infernax: Viscères pixelisés à volonté

Violence outrancière, flots intarissables d’hémoglobine, donjons glauques et créatures sanguinaires ; Infernax sort l’artillerie lourde pour séduire les fans de Castlevania ou encore The Legend of Zelda II. Et ça marche.

Marque de commerce du studio indépendant Berzerk, Infernax plonge le joueur au beau milieu des années 1980 grâce à son esthétique résolument rétro, autant dans la facture visuelle que sonore. Oui, le parfum des héros classiques Simon Belmont ou encore Link est bien présent. Mais il est surtout plaisant, rassurant et parfaitement bien utilisé.

Les amateurs de violence pixelisée, de sang déversé en quantités industrielles et de monstres grotesques sont donc particulièrement bien servis avec ce petit bijou indépendant qu’est Infernax. On prend un plaisir fou à explorer cet univers résolument rétro au graphisme volontairement simpliste.

Choix déchirants

Photo courtoisie

C’est ainsi qu’on se glisse dans la peau d’un preux seigneur chargé de rétablir l’ordre et la paix dans son village en bannissant à jamais les forces du Mal qui y rôdent. Pour ce faire, le joueur est confronté à divers choix cornéliens qui auront une incidence bien réelle sur les détours de l’intrigue. Épargner ou faire payer un truand ? Utiliser la force ou la raison ? Chaque décision aura des répercussions sur les missions à venir et sur leur issue.

Tout ça, c’est fait en empruntant les différentes mécaniques familières de la belle époque du Nintendo, c’est-à-dire la caméra fixe, l’univers bidimensionnel et les armes rudimentaires. Ça fonctionne très, très bien, titillant la fibre nostalgique de quiconque ayant grandi dans les années 1980.

La déception ? Infernax est relativement court, n’occupant les joueurs que l’espace d’un après-midi. Voilà qui pourrait influencer le choix de certains à débourser – ou non – les quelque 25 $ que coûte le produit. À noter, toutefois, que les abonnés du Game Pass de Xbox peuvent y accéder gratuitement. À bon entendeur...

⬤ Infernax ★★★1/2

▶ Maintenant disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Séries et PC