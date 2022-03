Craig Anderson songe à la retraite

À 40 ans, Craig Anderson représente l’une des belles surprises dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. Il est toutefois de plus en plus probable qu’il s’agisse de son dernier tour de piste dans le circuit Bettman.

Le représentant des Sabres de Buffalo n’est cependant pas encore prêt à prononcer le mot retraite.

«Je pense que ce serait regarder trop loin en avant. Je veux prendre les choses un match à la fois. J'ai encore du plaisir à jouer, mais j'arrive à un point où mes enfants ont 10 et 8 ans, et ils font du sport à temps plein [en Floride]. C'est donc très difficile d'être à trois heures d'avion. Je pense que je devrai faire passer la famille en premier après cette année», a affirmé Anderson au site web de la LNH.

Le gardien a été embauché par les Sabres dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes en juillet dernier. En 16 rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,94 et un taux d’efficacité de ,907.

«Je ne m'attendais vraiment pas à un appel lors de la première journée de l'ouverture du marché, a révélé Anderson. Je me disais que j'allais m'entraîner un peu pendant l'été et me tenir prêt au cas où quelque chose se présenterait. Je ne m'attendais pas à recevoir une offre dès le début. Ça m'a donné plus de temps pour intensifier mon entraînement en vue de la saison, donc tout est vraiment survenu au moment opportun.»

Un mentor

Celui qui a amorcé sa carrière dans la LNH en 2002-2003 n’est toutefois pas un sauveur et les Sabres connaissent de nouveau une saison moribonde cette année.

«En venant à Buffalo pour partager mes connaissances et mon expérience avec les gars, je considérais que je pouvais contribuer et compétitionner. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de blessés pendant quelques mois, donc ç'a été difficile pour l'équipe, mais maintenant que nous sommes en santé, je réalise que c'est encore plaisant de jouer.»

Anderson aime tout de même ce qu’il voit des jeunes joueurs de l’organisation.

«On les voit progresser chaque jour, a-t-il dit. On savait dès le départ qu'il y aurait des moments difficiles. Mais parfois, tu dois faire un pas vers l'arrière pour faire deux pas vers l'avant. Nous sommes au beau milieu de cette courbe de progression en ce moment, et les joueurs sont en train de découvrir quel genre de joueur ils seront et comment ils pourront y arriver. Il faut leur inculquer les bonnes habitudes de travail. Nous naviguons donc à travers tout ça. La récompense, ce sera de voir s'ils peuvent atteindre leur plein potentiel plus rapidement que s'ils n'avaient pas eu de vétérans à leurs côtés.»

Galvanisé par cette expérience avec les jeunes athlètes des Sabres, Anderson a indiqué que la possibilité de devenir entraîneur une fois qu’il aura accroché ses jambières était quelque chose qui lui traversait «l'esprit de temps à autre».

