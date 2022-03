Il habite une petite banlieue d’une ville qui s’appelle Washington et qui a notamment la qualité d’être la pompeuse capitale des États-Unis. Alexander Ovechkin est une des grandes vedettes de la région et même du pays en entier. Il ne conduit pas une Lada et je serais étonné qu’il se cuisine lui-même un bœuf Stroganov. Neuf mois par année, il est américain, drôle et fantastique.

Ovechkin est russe de naissance, et là, il est vite devenu coincé dans l’engrenage diabolique de Vladimir Poutine. CCM, le généreux commanditaire, n’a pas niaisé et a tout de suite effacé son association commerciale, mais vous savez comme moi que ça ne change rien à l’histoire. Alex recevra tout de même son demi-million annuel, plus le pourcentage des produits de la compagnie vendus en Russie. CCM appartient maintenant à une superbe entreprise (Birch Hill de Toronto) qui est droite comme une flèche et canadienne comme un Trudeau. Tout le monde sera honoré et on fera tout ce qui est possible pour ne pas que le gros et sympathique joueur de hockey soit publiquement malmené.

Oui, il n’y a pas si longtemps, Ovi était tout fier de poser avec Poutine, mais il ne pensait jamais qu’un jour il y aurait autant de merde dans le ventilateur mondial.

CONTRE LA GUERRE

Les Russes ont l’air des méchants imbéciles dans cette guerre, mais les athlètes compatriotes de Poutine, eux, involontairement, sont peinturés dans le coin parce qu’ils sortent de la Russie. Que ce soit un ou une championne de tennis, de curling, de boxe, Ovechkin ou le petit Romanov du Canadien, que peuvent-ils déclarer publiquement ? Rien. Rien d’autre que de répéter qu’ils sont contre la guerre. Contre les armes, les chars d’assaut et surtout contre le nucléaire comme vous, comme moi, comme tout le monde, sauf Poutine. Et eux, ces athlètes, ils ne peuvent surtout pas planter le président guerrier parce que leur(s) enfant(s), leur épouse dans certains cas et leur papa, leur maman, leurs mononcles et matantes, leurs neveux et nièces et tous ceux qu’ils aiment résident probablement à moins de cinq minutes de la maltraitance.

LES ATHLÈTES

Dans la LNH, il y a présentement 44 joueurs russes qui ne désirent surtout pas se faire poser des questions publiquement. Parce qu’en plus, plusieurs ont de la famille, des amis de l’autre côté, en Ukraine et, chaque matin, ils observent les avancées russes avec beaucoup plus d’inquiétude et d’angoisse que vous et moi.

Les plus expérimentés, Ovechkin, Malkin, Panarin, vont s’en sortir élégamment. Ils savent jaser. Mais pensez aux jeunes Russes qui sont regardés comme des criminels, comme des chiens alors qu’ils ne sont que de beaux athlètes en devenir. Maudite guerre sale !

De l’enclave