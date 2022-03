[EN DIRECT] 11e jour de la guerre en Ukraine: voici tous les développements

Les combats se poursuivent en Ukraine pour une onzième journée, alors que le nombre de personne ayant fui le pays en 10 jours dépasse la barre du 1,5 million.

Voici les derniers développements de la journée, minute par minute

7h00 | Erdogan s'entretient au téléphone avec Poutine et réclame un «cessez-le-feu général urgent»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu dimanche au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine et a réclamé un «cessez-le-feu général urgent» en Ukraine, selon un communiqué de la présidence turque.

6h45 | Nouvel entretien téléphonique entre Macron et Poutine, annonce la présidence française

Le président français Emmanuel Macron s'entretient de nouveau au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, a annoncé dimanche la présidence française, alors que Kyïv affirme que les troupes russes vont bombarder le port d'Odessa.

6h28 | Russie: plus de 1000 arrestations de manifestants contre l'intervention en Ukraine

Au moins 1000 personnes manifestant contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans une trentaine de villes de Russie, a indiqué l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.

5h58 | Les États-Unis «travaillent activement» à un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à l'Ukraine

5h42 | Nouvelle tentative d'évacuation de civils à Marioupol

Le port stratégique de Marioupol, assiégé par les troupes russes, a annoncé dimanche vouloir évacuer ses civils, au lendemain d'une tentative infructueuse à cause de la poursuite d'intenses bombardements russes.

«L'évacuation des civils commencera à 12H00», a indiqué cette municipalité de l'Est de l'Ukraine, sur Telegram, précisant qu'un couloir humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaparojie, à environ trois heures de route et qu'un cessez-le-feu temporaire avait été conclu.

5h37 | Ukraine: Prada suspend ses ventes au détail en Russie

Le groupe de luxe italien Prada a décidé de suspendre ses ventes au détail en Russie, après l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou, selon un communiqué transmis dimanche.

5h17 | Suspension de Visa et Mastercard: des banques russes se tournent vers le réseau chinois UnionPay

4h07 | Sanctions: la Russie craint l'essor d'un marché noir alimentaire

La Russie s'inquiète de l'apparition d'un réseau de revente de produits alimentaires de base, l'économie souffrant sous l'assaut des sanctions occidentales prises en représailles de l'entrée de l'armée russe en Ukraine.

«Les plus grands réseaux de supermarchés fédéraux et régionaux ont décidé de minimiser le risque d'achat par des "revendeurs" de produits de base», a indiqué le ministère russe du Commerce et de l'Industrie dans un communiqué samedi.

0h45 | Par crainte des bombes russes, Lviv tente de protéger son héritage culturel

0h45 | Cette guerre de l'information que l'Ukraine gagne pour l'instant sur les réseaux

Quelques heures après l'invasion de son pays, une Ukrainienne en veste noire et bonnet blanc insulte copieusement deux soldats russes en arme, filmée par un comparse. «Occupants», «fascistes !» Une spectaculaire incarnation de la volonté de son peuple de s'imposer aussi sur les réseaux sociaux.

