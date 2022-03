La carrière d'Hélène Florent en 5 photos souvenirs

Nombreux rôles

Photo d'archives

Avec Paul Ahmarani en 2004, sur le plateau de tournage du film La vie avec mon père, de Sébastien Rose. Hélène Florent, 30 ans, diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec quatre ans plus tôt, était aussi de la distribution des séries télé La vie rêvée de Mario Jean et La promesse. De plus, elle jouait au théâtre en même temps.

Belles rencontres

Photo d'archives

Lors de l’annonce du tournage du film Dans les villes, en 2005, on apprenait que la comédienne aurait la chance de jouer aux côtés de Robert Lepage. Ce drame psychologique de Catherine Martin (Mariages) fut l’une des belles expériences cinématographiques d’Hélène. Elle a jusqu’à maintenant joué dans une soixantaine de films et série télé.

Sans creux de vague

Photo d'archives

Elle qui n’avait d’autre ambition que de discrètement gagner sa vie avec le jeu, était à 31 ans, en 2005, de trois longs métrages et de trois séries télé de TVA, La promesse, Un homme mort et km/h. Depuis ses débuts, la comédienne a cumulé une panoplie de beaux rôles.

Cinéma

Photo d'archives

Lors du tournage du film La lâcheté de Marc Bisaillon, en 2006, dans lequel la belle Hélène campe le rôle de Madeleine, une prostituée magouilleuse aux côtés du comédien Denis Trudel qui est aussi député du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert. La comédienne avait déjà une quinzaine de films à son actif, elle en a aujourd’hui une trentaine.

Consécration

Photo d'archives

Il y a 10 ans, Hélène Florent alors qu’elle allait jouer dans le film de Jean-Marc Vallée, Café de Flore, aux côtés de Kevin Parent et Vanessa Paradis. Elle était devenue l’une des favorites du grand public grâce au personnage de Stéphanie Valois, dans la série écrite par René-Claude Brazeau, La galère à Radio-Canada. Elle remporta pour ces deux rôles plusieurs nominations et prix.