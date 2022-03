La centrale comme arme?

La capture de la centrale nucléaire la plus importante d’Europe par les forces armées russes est très préoccupante. C’est la première fois dans l’histoire militaire qu’une centrale nucléaire est conquise par une force militaire ennemie.

L’attaque était incroyablement imprudente et dangereuse. C’était une menace « claire et immédiate » pour les populations d’Ukraine, de Russie et même d’Europe. L’ambassadrice américaine à l’ONU a déclaré que le monde a évité de justesse une catastrophe nucléaire.

Plusieurs experts pensent que l’opération ne s’est pas faite au hasard des combats, mais qu’elle était voulue, planifiée.

Poutine va-t-il couper l’électricité à une partie de la population ukrainienne ou même tenter d’utiliser la centrale à son avantage dans d’éventuelles négociations si les choses déraillent en Ukraine : les dirigeants de la centrale nucléaire doivent maintenant suivre les directives des militaires russes.

Encore plus dangereux

Les forces armées russes, qui intensifient leur campagne dévastatrice contre des objectifs civils, n’ont pas encore eu recours au maximum de leur force, selon les services de renseignements américains. Quelque 500 missiles ont déjà été lancés par les Russes depuis le début des hostilités.

Malgré leur infériorité en armes et en nombres, les Ukrainiens opposent une résistance acharnée aux Russes, empêchant la victoire rapide à laquelle Poutine s’attendait.

Un revers humiliant en Ukraine aura des conséquences peut-être funestes pour lui. Il va perdre le soutien du peuple russe quand les sacs mortuaires contenant de jeunes Russes tués en Ukraine afflueront en une Russie dévastée par les sanctions économiques occidentales.