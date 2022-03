La femme de la situation au Québec

La première femme directrice générale de la Sûreté du Québec souhaite augmenter le nombre de policières dans ses rangs, mais pas à n’importe quel prix. Pour elle, les compétences primeront toujours sur le sexe.

« Quand j’ai reçu l’appel pour m’offrir le poste, ce fut une grande surprise. Je n’étais pas certaine d’avoir bien compris la question, en fait », raconte en riant Johanne Beausoleil, qui a été officiellement nommée cheffe le mois dernier après deux ans d’intérim.

En marge de la Journée internationale des droits des femmes, la grand-maman de 58 ans a reçu les représentantes du Journal au onzième étage du quartier général, rue Parthenais, à Montréal. Son bureau, dont les orchidées et les plantes tapissent le bord de la fenêtre, lui offre une vue imprenable sur la métropole.

« Je suis très gâtée à ce niveau », dit-elle en souriant.

D’entrée de jeu, Mme Beausoleil explique avec assurance avoir accepté de devenir cheffe du plus grand corps de police de la province parce qu’elle était convaincue de pouvoir apporter quelque chose de différent à l’organisation.

Les compétences avant tout

La place des femmes dans la police est l’un des enjeux importants pour la grande patronne, qui a brisé des plafonds de verre à plusieurs reprises dans sa vie en œuvrant majoritairement dans le domaine carcéral. Mais, selon elle, la parité ne doit jamais primer sur les capacités intellectuelles, le savoir, l’expérience et les qualités humaines.

« Moi, j’y vais surtout pour les compétences, dit-elle avec aplomb. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. »

Mais elle ne peut nier le manque de représentativité dans ses rangs : à peine plus du quart des policiers sont des femmes, et seulement 13 % des officières.

Afin d’attirer davantage de candidates féminines, Mme Beausoleil exige maintenant que le tiers des policiers engagés soient des femmes.

Elle vient aussi d’abolir le consentement de mobilité, qui obligeait les nouvelles recrues à travailler en région éloignée pendant environ quatre ans. Ce critère, propre à la SQ, rebutait plusieurs jeunes mères qui refusaient de s’exiler, croit-elle.

« La conciliation travail-famille, c’est quelque chose que je connais bien et à quoi je suis sensible », explique celle qui a notamment dû s’éloigner de ses enfants pendant dix ans afin de relever un défi professionnel à Québec.

Retraite d’une heure

À l’automne 2019, la quinquagénaire a même pris sa retraite... qui n’a duré qu’une heure, raconte-t-elle en riant. Elle a en effet sauté à pieds joints sur un nouveau projet, qui l’a ensuite menée à diriger le plus gros corps de police de la province.

Même si son horaire est désormais excessivement chargé, elle tente de trouver un équilibre entre son travail et sa famille.

Surnommée affectueusement « la cheffe suprême » par l’une de ses petites filles, Mme Beausoleil admet avoir eu l’impression de courir un véritable marathon depuis deux ans.

« J’ai pris environ sept jours de vacances depuis le début de la pandémie », dit-elle.

Mais en acceptant « le plus gros défi de sa vie », Johanne Beausoleil était loin de se douter de tout ce qui s’en venait. Motoneigistes disparus au Saguenay, crise ferroviaire, pandémie mondiale, plus longue alerte Amber de l’histoire de la SQ, féminicides à répétition ; les opérations policières se sont enchaînées sans arrêt depuis son arrivée en poste.

Opération historique

Comme le reste de la planète, personne à la Sûreté ne pouvait être préparé adéquatement pour une crise sanitaire de cette envergure. Les policiers ont été confrontés à des choix déchirants, comme devoir séparer des familles à Noël ou empêcher des gens d’aller visiter leurs parents dans une autre région. Les tensions sociales que créaient leurs interventions ont causé beaucoup d’insécurité au sein des troupes, remarque la cheffe de police.

« On a écrit l’histoire avec la COVID-19, estime-t-elle. C’est la plus grande opération policière jamais connue dans l’histoire du Québec. »

Féminicides : toujours une de trop

« Chaque victime en est toujours une de trop. » La prévention de la violence faite aux femmes est une priorité, assure Mme Beausoleil. Selon elle, l’implantation du bracelet anti-rapprochement pour tenir les auteurs de violence conjugale loin de leur victime aidera les policiers à intervenir plus efficacement.

Dès qu’un conjoint violent libéré s’approchera de sa victime, « nous serons informés », assure la cheffe.

CENTAURE : viser les gros trafiquants d’armes

Photo d'archives, Agence QMI

Pour enrayer l’inquiétante prolifération des armes à feu, il faut mettre les producteurs hors d’état de nuire, croit Johanne Beausoleil.

Mais cette volonté amène son lot de défis : en plus d’arriver d’un peu partout, les armes arrivent souvent en pièces détachées. D’autres morceaux peuvent être créés par des imprimantes 3 D, puis les armes peuvent ensuite être assemblées.

« Le défi, c’est qu’un canon de fusil va arriver juste en morceau de tuyau. Les douanes ne peuvent pas vraiment accuser la personne qui reçoit ça. Mais nous, on peut faire plein d’enquêtes. »

La stratégie CENTAURE, regroupant 28 corps policiers, leur permet une meilleure communication et un partage d’informations.

Son dossier le plus marquant

« L’alerte Amber à Sainte-Paule. Il s’agit de la plus longue qu’on a jamais eue. » L’enlèvement d’un garçon de trois ans par son père près de Matane en septembre dernier a tenu de nombreux Québécois en haleine, dont Johanne Beausoleil. Après une opération policière intense de cinq jours, l’enfant a pu retourner sain et sauf auprès de sa mère.

Photo d'archives, Jérémy Bernier

« Comme d’autres dossiers, on le suit, on veut une fin positive. On était très content de la finale, parce qu’on a travaillé beaucoup, et longtemps », explique-t-elle.

Dans de telles situations, Mme Beausoleil exige d’être informée de tout développement, « même la nuit ».

Prévention

« Moins on va valoriser que nos jeunes se fassent photographier sur les réseaux sociaux avec des armes, mieux ça va être », lance Mme Beausoleil.

Pour elle, la prévention est l’une des pistes de solutions les plus importantes pour enrayer d’importantes problématiques, comme le fléau des armes à feu, mais aussi l’exploitation sexuelle.

« Il faut donner des trucs aux jeunes filles, leur dire que ça n’a rien de bon un pimp, que c’est de la poudre aux yeux. On mise sur la prévention, la communication et l’intervention. On va notamment dans les écoles, les maisons de jeunes. Et si on voit quelque chose, on peut intervenir », dit-elle.