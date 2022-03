Le match revanche

La course au rectorat de l’Université Laval prend des allures de match revanche entre les deux candidats qui s’affrontent pour une seconde fois, soit Éric Bauce, ex-vice-recteur, et la rectrice sortante Sophie D’Amours.

Entre les deux personnages, le style est tranché. Très posée, Sophie D’Amours, première femme à occuper ce poste, pèse chacun de ses mots. Très critique, son adversaire porte un regard sombre sur les performances récentes de l’Université, de même que sur le style de gestion de la rectrice sortante.

Pour lui, les prises de position sur des projets comme la Zone d’innovation Littoral Est ne sont pas du ressort de l’Université. Mercredi, le maire Marchand saluait au contraire que « jamais une université n’avait été aussi impliquée dans son milieu ».

L’ex-vice-recteur parle de collaboration et de collégialité, s’inspirant d’une expérience comme conseiller externe dans un projet de nouvelle université au Maroc. Mme D’Amours mise sur la bienveillance, l’agilité et l’écoute. Elle parle beaucoup de la communauté universitaire.

Rôles renversés

En 2017, M. Bauce, ex-bras droit de Denis Brière, tentait de se défaire de l’étiquette de la continuité. Aujourd’hui, il dit avoir pris du recul et trouvé des solutions.

On sent qu’il tente toujours de prendre ses distances avec l’ancien style de gestion. « Je n’étais pas le capitaine du bateau », souligne-t-il, évoquant son devoir de loyauté.

En revisitant la course de 2017, on constate qu’étrangement, les reproches de M. Bauce envers Mme D’Amours, sur son « opacité » et sa volonté « centralisatrice », sont à peu près ceux que formulait cette dernière à son endroit. Elle dit avoir amorcé des changements à cet égard, et entend les poursuivre.

Par rapport à son adversaire, Mme D’Amours a tardé à rendre publique sa plateforme, doublée de plus d’une centaine d’appuis significatifs. Elle n’avait pas envie de faire une proposition superficielle, explique-t-elle, ajoutant qu’on n’est pas dans une logique de politique municipale, mais plutôt de leadership en vue de préparer un plan qui va mobiliser les gens et donner les priorités.

Une chose est certaine, après deux ans d’une pandémie qui a chamboulé le monde de l’enseignement, les défis sont nombreux pour celui ou celle qui remportera cette course.