Les coulisses de l'immobilier: le bon prix pour votre propriété

Tous les propriétaires espèrent obtenir le meilleur prix possible au moment de vendre leur propriété, et ce, que le marché immobilier soit équilibré, favorable aux acheteurs ou avantageux pour les vendeurs, comme il l’est actuellement. Pour y arriver, fixer le juste prix est de mise!

Bien des gens croient à tort que la valeur de leur propriété correspond à son évaluation municipale, alors qu’en fait, cette dernière sert plutôt à déterminer les montants des taxes municipale et scolaire.

Pour établir le bon prix d’une maison, il faut d’abord la comparer aux propriétés similaires qui ont été vendues dans le quartier. «Mais attention, les ventes doivent avoir eu lieu très récemment, car il pourrait y avoir une grosse différence de prix au fil des mois. Surtout dans le marché actuel, alors que l’offre et la demande ne sont pas équilibrées», indique Pierre-Olivier Vear, courtier immobilier de Re/Max 1er Choix.

Similaires selon cinq critères

Pour que deux propriétés soient considérées comme étant similaires, elles doivent partager cinq critères. Être établies dans le même secteur en est un, car «une maison érigée à Sillery n’aura pas la même valeur qu’une maison située à Château-Richer», explique M. Vear. Il est aussi important d’évaluer des bâtiments du même type (bungalow, cottage avec garage, maison de ville, jumelé, etc.), dont les superficies habitables et la qualité des matériaux sont comparables, tout la grandeur et l’aménagement des terrains sur lesquels ils prennent place.

«En analysant les points forts et faibles de ces propriétés similaires par rapport à la nôtre, il est possible de déterminer un prix, qui fluctuera ensuite selon la quantité de propriétés semblables à vendre sur le marché, mentionne le courtier. On a un bel exemple avec la pandémie. L’inventaire est tellement bas, que la rareté permet d’augmenter le prix d’une propriété, puis de créer de la surenchère étant donné que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs».

Deux types de vendeurs

Certains vendeurs sont tentés d’afficher leur maison à un prix plus élevé pour finalement obtenir le montant qu’ils souhaitent, mais «cette stratégie génère beaucoup moins de visiteurs, éliminant du même coup cet engouement rapide qui entraîne la surenchère. Les acheteurs voudront alors négocier, car la maison reste sur le marché», selon M. Vear.

D’autres demandent le juste prix, sans marge de négociation. «Ainsi, les acheteurs n’ont pas l’impression de se faire flouer par un vendeur qui s’essaye. Des dizaines de visites surviennent dès la mise en marché, les offres se multiplient et le vendeur obtient souvent un prix d’achat plus élevé que celui demandé», souligne le courtier immobilier.

Finalement, il ne faut pas oublier les effets bénéfiques d’une bonne stratégie de mise en marché, dont la planification relève de l’art selon M. Vear, qui invite les vendeurs à consulter son équipe.

