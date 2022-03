Logement: le PQ veut un droit de préemption pour toutes les villes

Le Parti Québécois déposera dans les prochains jours un projet de loi qui permettra à toutes les municipalités de bénéficier du droit de préemption en cas de ventes d’immeubles et de terrains.

Déjà accordé à Montréal depuis 2017, le droit de préemption donne la priorité d’achat aux municipalités sur des terrains et des bâtiments afin d’y réaliser un projet au bénéfice de la communauté. Le projet de loi cherche également à réactiver le programme AccèsLogis de façon à livrer, minimalement, les 10 000 logements en attente.

«En permettant aux villes d’acquérir plus facilement des bâtiments ou des lots pour y développer du logement social, ou pour maintenir des logements existants, on pourra notamment limiter l’embourgeoisement de certains quartiers, imposer des logements sociaux dans d’autres, et mieux répondre aux besoins des clientèles plus vulnérables», a expliqué Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé et porte-parole en matière d’habitation.

Il y a quelques jours, le gouvernement a revu à la hausse le nombre de logements sociaux et abordables qu’il souhaite construire d’ici la fin de l’année au Québec et a débloqué une somme de 128 millions $ pour financer les coûts d’exploitation de ceux-ci.