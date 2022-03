NFL : Tyrann Mathieu se dirigerait vers l’autonomie

Selon toute vraisemblance, le maraudeur des Chiefs de Kansas City Tyrann Mathieu sera libre comme l’air le 16 mars prochain, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL.

Dimanche, le réseau NFL Network rapportait que l’athlète de 29 ans n’était pas la priorité de l’organisation du Missouri. Cela ne signifie pas qu’il ne sera pas de retour avec les Chiefs, mais il semble que l’équipe lui permettra de tester sa valeur avec les autres clubs du circuit Goodell.

Kansas City bénéficie présentement de 11,5 millions $ sur sa masse salariale, selon le site web spécialisé sportrac.com. Les Chiefs auraient toutefois l’intention d’offrir une nouvelle entente au receveur de passes Tyreek Hill, ce qui aura inévitablement un impact sur l’argent disponible pour les autres footballeurs.

Mathieu porte l’uniforme des Chiefs depuis la campagne 2019, lui qui a précédemment évolué pour les Cardinals de l’Arizona et les Texans de Houston. En 47 rencontres avec Kansas City, il a récolté 213 plaqués, 13 interceptions et deux touchés. Le produit de LSU a reçu deux invitations pour le match du Pro Bowl et a été nommé sur la première équipe d’étoiles de la NFL autant de fois en trois campagnes avec les Chiefs.

