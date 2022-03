Nos chansons favorites de février

Le mois le plus court de l’année est derrière nous, célébrons ses meilleurs moments musicaux avec cette sélection de dix chansons québécoises qui nous ont réchauffé le cœur pendant tempêtes et grands froids.

Boulevard Alexandre, Heïka

Photo courtoisie

(CB) Jo-Annie Bourdeau et Andrée-Anne Bélisle ne pensaient sûrement pas que ce nouveau titre de leur jeune projet musical tomberait à pic à ce point. Dans un monde qui s’écroule, ces trois délectables minutes d’insouciance indie-pop font un bien fou. À quand ce premier album ?

Douchebag, Claudia Bouvette

Photo courtoisie

(RGM) Quand elle n’est pas en train de manigancer avec ses alliances à Big Brother Célébrités, Claudia Bouvette fait son chemin comme chanteuse pop. Sur la nouvelle Douchebag, elle règle ses comptes envers certaines personnes déplaisantes. Les douchebags n’ont qu’à bien se tenir.

Mayo, Placard & Doiron

Photo courtoisie

(CB) Ce premier extrait d’un album à venir du couple rock-folk a gagné sa place dans notre sélection en quelques secondes : le temps que de grinçants accords de guitare fournissent la trame à ces lignes formidables de banalité : « y a pu d’mayo dans l’fridge, y reste pu grand espoir ».

Me semble que c’est facile, Lisa LeBlanc

Photo courtoisie

(RGM) Bien sûr qu’on y entend une familiarité évidente avec le célèbre Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, mais au-delà de l’hommage, Lisa LeBlanc nous montre une agréable facette tout en retenue de sa personnalité habituellement très énergique.

Ruin My Life, Simple Plan avec Deryck Whibley

Photo courtoisie

(CB) Il y a au moins une hache de guerre qui est enterrée : celle du pseudo conflit opposant Simple Plan et Sum 41. Sur Ruin My Life, les premiers font équipe avec le chanteur des seconds. Le résultat nous rappelle qu’ils seront toujours d’éternels adolescents. Efficace et réconfortant.

Mean It, Clodelle

(RGM) Découverte par le grand public lors de l’émission Occupation Double dans l’Ouest, Clodelle est beaucoup plus qu’une simple participante de téléréalité. Travaillant étroitement avec son complice de longue date, Claude Bégin, la chanteuse nous sert une accrocheuse pièce qui accompagnera très bien les éventuels rayons de soleil du printemps.

Wake Up, Sheenah Ko

Photo courtoisie

(CB) La meilleure chanson dance produite chez nous, en ce début d’année, est l’œuvre d’une artiste montréalaise basée à Saguenay, dont la créativité sans limites demeure un secret encore trop bien gardé.

Dans la foule, Marilyne Léonard

(RGM) Nouvelle protégée d’Audiogram, Marilyne Léonard, découverte à La Voix 5, démontre l’étendue de son talent sur Dans la foule, morceau franglais pleinement dans l’air du temps. Il faudra retenir son nom.

Pájaros, Laurence-Anne

(CB) Mélodie ensorcelante, ambiance énigmatique, presque cauchemardesque, Laurence-Anne appuie sur tous les bons boutons dans cette première composition en espagnol.

Corde à linge, Koriass

(RGM) En attendant le nouvel album, prévu pour le printemps, Koriass nous propose un nouvel extrait qui s’avère la suite logique à ses Lendemain et Cinq à sept, sortis en 2018. Témoignant d’une vie de party, le rappeur demande avec vigueur : « T’as tu dormi sur la corde à linge ? »