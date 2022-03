Poutine accuse Kyïv d'empêcher les évacuations humanitaires à Marioupol

MOSCOU | Le président russe Vladimir Poutine a accusé les autorités ukrainiennes de mettre en échec les opérations d’évacuation humanitaire de Marioupol, grand port du sud-est de l’Ukraine, lors d’un entretien téléphonique dimanche avec son homologue français Emmanuel Macron.

M. Poutine «a attiré l’attention sur le fait que Kiev continue de ne pas respecter les accords trouvés sur ces questions humanitaires», ajoutant que «les nationalistes ukrainiens ont empêché l’évacuation» samedi de Marioupol et de Volnovakha, une ville proche, a rapporté le Kremlin.

Samedi, Moscou et Kiev avaient annoncé être parvenus à un accord de cessez-le-feu et de mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l’évacuation de ces deux villes encerclées par les forces russes et leurs alliés, avant de s’accuser mutuellement d’avoir rompu le pacte.

Dans sa conversation avec M. Macron, M. Poutine a accusé les forces ukrainiennes présentes dans ces deux villes d’avoir «utilisé la pause dans les hostilités pour renforcer leurs capacités».

Une nouvelle tentative dimanche d’évacuer Marioupol, ville qui compte en temps normal 450 000 habitants, a également été «interrompue», a annoncé le CICR.

L’autre grande question abordée par Macron et Poutine, selon le Kremlin, a été l’inquiétude internationale concernant la sécurité des installations nucléaires en Ukraine, après des combats ces derniers jours près des centrales de Tchernobyl et Zaporojie, où un incendie s’est déclenché.

M. Poutine a accusé des «Ukrainiens radicalisés» et des «saboteurs» d’être à l’origine des incidents à Zaporojie, ajoutant que «les tentatives de rejeter la responsabilité sur la Russie relèvent d’une campagne de propagande cynique».