Question d’intérêt commun?

Ne sachant pas à qui adresser ma question, je vous la pose à vous qui, à travers votre Courrier quotidien, touchez à un tas de sujets qui intéressent le monde. Je me suis mise à lire régulièrement la chronique nécrologique dans Le Journal de Québec, ce qui m’a permis de remarquer que sous chaque annonce de décès, on donnait l’année de naissance de la personne décédée. Ce qui permet donc de faire rapidement le calcul de l’âge de la personne en cause.

Je suis une personne âgée qui a toujours pris soin de cacher son âge à tout le monde. Comme en plus je n’ai jamais eu l’air de mon âge, ça m’offusquerait qu’on inscrive mon année de naissance sous ma photo. Je soupçonne que c’est une politique interne du Journal de procéder ainsi, et je me demande si les familles sont toujours d’accord avec cette pratique. D’ailleurs sont-elles même consultées ? Qu’arriverait-il si une famille décidait de ne pas mettre de date de naissance sous la photo ? Sa demande risquerait-elle d’être refusée par Le Journal ?

Une lectrice assidue

Les chroniques nécrologiques sont normalement rédigées par les familles concernées. Libres à elles d’y mettre ce qu’elles désirent. Notez d’ailleurs qu’il m’est arrivé à l’occasion de remarquer que la date de naissance de la personne décédée était absente de la notice. L’important est de faire savoir à vos proches, autrement que dans votre seul testament qui n’est ouvert qu’après la cérémonie funèbre, que vous refusez toute mention de votre date de naissance.