Qui devrait dicter le chemin à suivre dans une société ?

Je suis une femme d’un certain âge, attachée aux valeurs de ma société. J’ai été élevée dans le respect de l’autre, par des parents préoccupés par les discriminations, bien avant que ça devienne un sujet à la mode. Tous deux ayant œuvré dans le milieu de l’éducation, ils considéraient important de nous inculquer des principes de civisme et de vie en société dignes de ce nom. Même si nous faisions partie de la classe moyenne supérieure, nous avions le devoir mon frère et moi, de ne jamais prétendre être au-dessus de la mêlée.

J’en arrive à ma question. Depuis décembre 2021, au moment où le gouvernement nous a forcés à nous encabaner de nouveau et à limiter nos contacts, d’autant plus pour une personne comme moi qui vit seule en RPA depuis le décès de mon mari, seuls ma fille ou mon fils pouvaient venir me visiter chacun leur tour. Je fus donc privée de nouveau pendant plusieurs semaines de voir mon gendre et ma bru ainsi que mes petits-enfants.

Tout ça pendant que les non-vaccinés occupaient 50 % des lits de nos hôpitaux en continuant de prôner les méfaits d’un vaccin qu’ils refusent. Depuis quand est-ce qu’une minorité peut ainsi dicter la conduite d’une majorité qui suit la loi du gouvernement ? Depuis quand un gouvernement se laisse-t-il mener ainsi par le bout du nez sans réaliser que ceux qui payent le plus sont ceux qui obéissent ? Serais-je devenue sénile sans m’en rendre compte pour penser comme ça ?

Une femme de 88 ans qui se croit encore lucide

Ne craignez pas le vieillissement prématuré, ce que vous exprimez, bien des gens le pensent sans le dire ouvertement. Les non-vaccinés forment une cohorte qui hurle fort et qui a réussi à imposer sa façon de voir les choses, sans que la majorité ait le temps de réagir. Même si les non-vaccinés ne sont pas responsables de tout dans le tsunami de la vague Omnicron, force est de constater que le gouvernement québécois commence à entendre le grondement souterrain de ceux et celles qui en ont marre de payer, tout en suivant les règles. Le passeport sanitaire devient obligatoire dans plus de secteurs, et je formule le souhait que le gouvernement en arrive enfin à imposer le vaccin pour tous.