«Star Académie»: le public sauve encore Jérémy

Près de 400 personnes étaient présentes au studio MELS, dimanche soir, pour le sixième Variété de «Star Académie», qui accueillait notamment La Chicane, Paul Daraîche et la chanteuse belge, Angèle. Jérémy Plante a une fois de plus été sauvé par le public au terme d'une soirée éclatante.

Les Académiciens l'attendaient depuis longtemps, Angèle est enfin débarquée sur le plateau pour un numéro enlevant qui a débuté avec «Tout oublier», accompagné des trois mis en danger de la semaine. Elle a poursuivi avec «Solo» avec Camélia et Krystel, avant de chanter «Bruxelles, je t'aime», en compagnie d'Audrey-Louise et Édouard. Julien a eu la chance d'interpréter en duo la chanson «Ta reine». Le numéro s'est terminé avec son grand succès, «Balance ton quoi», avec Audrey-Louise et Sarah-Maude. Un beau numéro rafraîchissant.

En examen

Après que les profs aient souligné à plusieurs reprises son manque de justesse durant son évaluation, Sandrine Hébert s'est principalement concentrée sur sa technique durant sa prestation avec la chanson «C'est zéro», de Julie Masse. Son interprétation manquait toutefois un peu de vie, mais Lara Fabian a tenu à la féliciter. «Tu as relevé le défi, tu as adorablement bien chanté», a indiqué la directrice.

Marily Dorion a ensuite déployé ses incroyables qualités d'interprète sur «Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai», de Francis Cabrel. «Chaque fois que tu chantes, c'est comme si tu nous prenais par la main pour nous faire découvrir des nouveaux coins, de nouvelles odeurs... Tu es unique», a analysé Guylaine Tremblay, complètement sous le charme.

Pour défendre sa place lors de cette troisième mise en danger, Jérémy Plante a décidé de se faire plaisir en chantant «Footloose» avec une énergie complètement folle. Gregory Charles a salué son audace et sa capacité à galvaniser une foule.

«D'abord, il ne faut pas oublier qu'on continue sans cesse d'apprendre. Ensuite, communiquer avec un public ne peut pas s'enseigner. Tant mieux, pas besoin qu'on te l'apprenne parce que tu sais très bien le faire», a conclu le prof de musique.

Hommage

Les Académiciens ont par la suite rendu un très bel hommage à Renée Martel, décédée en décembre dernier. En compagnie d'Isabelle Boulay, Paul Daraîche, Annie Blanchard et Guillaume Lafond, ils ont passé en revue ses plus grands succès, de «Liverpool» à «Je vais à Londres», en passant par «C'est mon histoire» ou «Nous on aime la musique country».

Nostalgie

Quel bonheur de réentendre les grands succès de La Chicane. La voix de Boom Desjardins est toujours aussi puissante et chaleureuse. Il a repris «Tu m'manques» avec un trio de gars (Jérémy, Édouard et Julien), puis «Calvaire» avec Olivier qui n'a pas démérité. Boom et Sarah-Maude se sont livrés à un magnifique duo d'harmonies vocales avec leurs deux voix puissantes de l'Abitibi. On a aussi appris que Jean-Marc Couture, qui a gagné «Sar Académie» en 2012, est le nouveau guitariste de La Chicane avec lequel il va prochainement partir en tournée.

Douceur poétique

Ingrid Saint-Pierre a enfin proposé une véritable pause poétique en fin de soirée. Elle a interprété une magnifique version de «La lumineuse» avec Marily, ainsi qu'un très bon moment en duo avec Olivier sur «Les joailliers», pour terminer sur «Ficelles», avec Audrey-Louise et Julien.

Verdict

Pour la deuxième fois depuis le début de la saison, le public a choisi de sauver Jérémy Plante qui n'en revenait pas de vivre ce moment-là. «C'est un soulagement, et une grande fierté», a-t-il lancé avant de féliciter le talent de ses collègues avec lesquelles il était en danger. Le corps professoral a ensuite choisi de protéger Marily Dorion, qui a donc retrouvé sa place à l'académie. L'aventure de Sandrine à l'Académie est donc maintenant terminée.

Stromae à «Star Académie»

Le chanteur Stromae sera de passage sur le plateau du Variété de «Star Académie», le 27 mars prochain, pour le plus grand plaisir des jeunes Académiciens, comme des téléspectateurs. Ce sera d’ailleurs sa seule performance dans une émission de télé canadienne.

Stromae est un fidèle puisqu’il avait déjà mis le feu à un gala de «Star Académie», en 2012. En plein succès mondial de son précédent album, il avait pris le temps d’échanger avec les jeunes, en plus de partager une prestation endiablée sur «Alors on danse», aux côtés d’Andréanne A. Malette.

Dix ans plus tard, il sera de retour pour partager ses plus grands succès avec les Académiciens, en plus de quelques-unes de ses nouvelles compositions. À noter que ce sera aussi des retrouvailles pour Marc Dupré, qui était un des invités du gala en 2012.

La méga star belge vient tout juste de sortir «Multitude», un nouvel album qui arrive neuf ans après le grand succès de «Racine carrée». Ses nouvelles chansons, comme «Santé», qui parle des travailleurs essentiels en temps de pandémie, ou «L’enfer» qui évoque ses problèmes de dépression, connaissent déjà un succès retentissant à travers le monde.

Le chanteur prépare actuellement une grande tournée mondiale qui s’arrêtera au Centre Bell de Montréal, du 25 au 27 novembre, et au Centre Vidéotron de Québec, le 11 décembre.

Ils poursuivent l’aventure

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, Brossard

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Sauvé par le public

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Sauvé par les profs

Marily Dorion, 26 ans, Sherbrooke

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.

À VOIR AUSSI