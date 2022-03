Voir la vie sous une nouvelle perspective

Celui que l’on cite souvent comme étant le père de la motivation et qui est considéré comme l’une des personnalités les plus influentes aux États-Unis, le Dr Wayne Dyer, auteur d’une trentaine de livres dans le domaine du développement personnel, dont plusieurs sont des best-sellers de niveau international, propose dans son livre à succès qui vient d’être réédité 10 secrets afin de réorienter le cours de notre existence.

Décédé en 2015, Wayne Dyer a laissé derrière lui un vaste éventail de travaux permettant à chacun d’améliorer sa vie par le biais de livres, pour la plupart figurant sur la liste des best-sellers du New York Times. Ici, ce n’est pas moins de 10 secrets qu’il souhaite insuffler à ses lecteurs qui aspirent à s’approprier leur destinée.

Selon Dyer, pour vivre heureux, il faut s’approcher de la paix divine qui représente le véritable succès. Parmi les 10 clés à explorer, mentionnons l’idée d’avoir constamment l’esprit ouvert et de ne s’attacher à rien. Cela revient en quelque sorte au fameux lâcher-prise dont on parle si souvent. C’est aussi le concept d’oublier le besoin de vouloir gagner à tout prix.

La sagesse

Selon l’auteur, la sagesse consiste à éviter toutes pensées affaiblissantes, puisque chaque pensée peut être associée à la force ou à la faiblesse. Les pensées affaiblissantes représentent le négatif. Non seulement elles vous rendent passifs, mais elles vous empêchent aussi d’aller de l’avant et de vous surpasser. De surcroît, elles affaiblissent également votre corps.

D’après l’auteur, ce sont tous vos organes qui sont affaiblis, dont le cœur, les reins, le foie, les poumons et tous vos muscles.

Il souligne que la honte et l’humiliation sont les pensées les plus destructrices, tandis que le désespoir vous empêche de vous engager dans la vie.

En revanche, les pensées d’amour sont celles qui vous fortifient le plus puisqu’elles vibrent à une très haute fréquence. Vous devenez ainsi plus fort avec l’envie d’accomplir de belles choses. Les pensées heureuses créent des molécules heureuses.

« Les pensées les plus dynamisantes que vous puissiez avoir sont des pensées de paix, de joie, d’amour, d’acceptation et de bonne volonté », écrit l’auteur. C’est avec ce genre de pensée que l’on devient optimiste et que l’on réalise de grandes choses.

La sagesse qui mène au succès, à l’allégresse et à la paix intérieure, c’est un peu tout cela.

À lire aussi

VERS LA PLÉNITUDE

À ceux qui aspirent à vivre dans la plénitude, voilà un ouvrage qui permettra de se détacher du chaos ambiant. Pas facile de faire abstraction de toute la turbulence et les conflits qui nous entourent. Pour la plupart, il est impossible d’être complètement déconnecté de l’actualité à moins de faire comme l’auteure et de se retirer des réseaux sociaux et de ne plus suivre l’actualité dans les médias traditionnels. Sinon, il faut apprendre à se détacher de ce qui sème le chaos en soi, en pratiquant une quelconque forme de méditation.

Par ailleurs, l’auteure explique que rien n’est perdu, même pas les événements perturbateurs et les situations difficiles, puisque ceux-ci peuvent servir de catalyseur d’énergie si on les utilise à bon escient. Déjà, on suggère d’arrêter de blâmer un fautif, ce qui en réalité fait perdre beaucoup de temps. Au lieu de pointer du doigt un potentiel coupable à chaque événement négatif qui se dresse sur la route, vaut mieux regarder devant et chercher des solutions positives. Certes, vivre dans la zénitude est un travail de chaque instant et cela peut prendre toute une vie pour y parvenir.

LA NATURE MÈNE AU BIEN-ÊTRE

Saviez-vous que la forêt figure parmi les milieux naturels qui influencent le plus notre bien-être ? C’est du moins ce des chercheurs japonais ont conclu. Et ça tombe bien puisqu’au Québec, on compte des forêts en abondance. C’est principalement parce qu’elle influence nos cinq sens qu’elle contribue à notre mieux-être. Une simple randonnée en forêt abaisse le niveau de stress de 28 % en plus de réguler les émotions, de renforcer les défenses immunitaires et d’améliorer de 184 % la santé en général.

Inspirée entre autres des traditions maasaï, lakotas, kogis, l’auteure met de l’avant, dans son livre, 101 façons de renouer avec la nature puisque celle-ci représente le vivant. Outre le savoir de nos ancêtres, désormais la science démontre également toutes les vertus associées à la nature qui ont un impact positif sur notre système métabolique, tels les bains de forêt.

Marcher dans les bois augmente le nombre de lymphocytes amenant ainsi une certaine immunité contre le cancer. En plus de constater une baisse importante de l’hormone du stress, une promenade en forêt abaisse le pouls et la pression artérielle. Mieux encore, grâce à l’imagerie par résonance magnétique, les scientifiques sont à même de constater qu’en visualisant des paysages de la nature une zone cérébrale riche en récepteurs d’opioïdes agit sur ceux qui souffrent de douleurs procurant une détente par la production de dopamine, la fameuse hormone du plaisir.

Même si vous n’avez pas accès à une forêt, une simple balade dans un parc en milieu urbain peut permettre d’établir une connexion avec la nature et contribuer au mieux-être.

L’auteure propose également divers rituels à faire seul ou en groupe, pour se servir de la nature comme certains de nos ancêtres le faisaient.