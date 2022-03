WNBA: une athlète américaine détenue en Russie

L’agente et l’épouse de la star de la WNBA Brittney Griner ont confirmé qu’elle était détenue en Russie et qu’elles faisaient tout en leur possible pour qu’elle revienne à bon port.

«Nous sommes conscients de la situation impliquant Brittney Griner en Russie et nous sommes en contact avec elle, ses avocats, sa famille, ses équipes, la WNBA et la NBA, a indiqué son agente Lindsay Kagawa Colas au réseau ESPN.

«Comme il s’agit d’une question juridique, nous ne pouvons offrir davantage de détails sur le dossier, mais nous confirmons que nous travaillons pour qu’elle revienne chez elle.»

Griner a été appréhendée par les autorités russes il y a trois semaines à l'aéroport de Moscou puisqu’elle était en possession d’une vapoteuse de cannabis. En raison des strictes lois entourant la contrebande de drogues en Russie, elle pourrait faire face à 10 ans de prison.

«Je comprends que beaucoup d’entre vous ont développé de l’affection pour [Griner] et veulent des détails, a glissé sa femme, Cherelle Griner, dans une publication sur Instagram.

«J’aime ma femme de tout mon cœur, donc votre soutien et vos prières viennent dans les moments les plus difficiles de ma vie. Veuillez s’il vous plaît honorer notre intimité alors que nous travaillons pour rapatrier ma femme de façon sécuritaire.»

Alors que Vladimir Poutine mène toujours une invasion en sol ukrainien, certains observateurs ont soulevé la possibilité que Griner soit détenue en raison des sanctions économiques imposées par son pays natal, les États-Unis.

Âgée de 31 ans, Griner évolue avec l’UMMC Ekaterinburg pendant la saison morte de la WNBA, où elle joue avec le Mercury de Phoenix. Elle a participé au match des étoiles de la WNBA à sept reprises et a remporté le titre de ce circuit une fois, en plus d’avoir été couronnée dans le Championnat de Russie, l’EuroLigue féminine de basketball et la NCAA.

