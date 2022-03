À propos du danger d’endosser financièrement un proche

Je lisais dans votre rubrique, l’envie que quelqu’un exprimait d’endosser son frère pour un emprunt à la banque. Vous l’aviez fort justement mis en garde contre un tel geste, mettant en lumière le fait qu’advenant qu’elle le fasse, elle se mettait à risque de se retrouver dans une situation financière difficile, et qu’en mesurer les conséquences risquait de la faire changer d’avis.

Dieu que j’aurais aimé recevoir ce conseil au début de 2008 quand mon frère me faisait une demande semblable. J’étais alors dans une situation financière exemplaire et je me sentais apte à l’aider sans que cela ne puisse me nuire ni nuire à ma famille. Malheureusement, la crise boursière de l’automne 2008 a frappé, et mon frère n’a pas pu faire ses paiements comme prévu. Acculé au pied du mur, c’est moi qui ai dû faire face.

Comme la mère de mes enfants ne l’a pas pris d’être obligée de se serrer la ceinture pour ça, elle m’a quitté, pendant que mon frère faisait quand même fait faillite. J’ai tout perdu ce que j’avais investi pour lui. Je signale à cette personne, pour qu’elle vous écoute, queça m’a pris presque 20 ans à m’en remettre.

Un homme éprouvé

Comme je le lui disais, quand on choisit d’aider quelqu’un dans semblable situation, il faut être prêt à perdre l’argent investi. Et ça, peu de gens en sont capables.