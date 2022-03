Attaque au couteau à Jérusalem, l’assaillant «neutralisé»

La police israélienne a indiqué lundi avoir ouvert le feu sur un assaillant qui a poignardé et légèrement blessé deux officiers dans la vieille ville de Jérusalem, mais l'agresseur n'a pas été tué.

Un assaillant «armé d’un couteau a poignardé deux officiers» postés dans la vieille ville de Jérusalem, située dans la partie orientale et palestinienne occupée et annexée par Israël, a indiqué la police dans un communiqué.

«Les officiers ont riposté en ouvrant le feu dans sa direction et l’ont neutralisé», a ajouté la police.

Un porte-parole a indiqué à l’AFP que l’assaillant, qui n’a pas été identifié dans l’immédiat, n’avait pas été tué, mais il n’a pas précisé son état.

«Les deux officiers ont été modérément blessés dans l’attaque et transportés à l’hôpital», a rapporté la police israélienne.

Dimanche, un Palestinien qui avait tenté de poignarder des policiers dans la vieille ville a été abattu. L’assaillant, un Palestinien de 19 ans originaire de Jérusalem-Est, a blessé au couteau l'un des policiers, d’après la police.

Et en Cisjordanie occupée, un autre Palestinien, qui avait attaqué un poste militaire avec des cocktails Molotov, a été tué dimanche par l’armée israélienne.

Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël ont été le théâtre, à partir d’octobre 2015 et pendant des mois, d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes Palestiniens isolés. Ces violences ont depuis diminué en intensité, mais elles persistent de manière sporadique.

Quelque 200 000 Israéliens vivent à Jérusalem-Est, où habitent également 300 000 Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.