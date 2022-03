Baseball majeur : une situation «gênante»

Le président des Yankees de New York Randy Levine n’a pas mâché ses mots pour décrire le conflit entre le baseball majeur et son association des joueurs, qui négocient une nouvelle convention collective.

«C’est gênant d’être rendu où nous en sommes», a lâché l’homme de 67 ans lors de son passage sur les ondes de «The Michael Kay Show», une émission radiophonique du réseau ESPN.

Les ligues majeures sont en grève depuis le 2 décembre dernier, quand l’ancienne convention collective a pris fin, ce qui en fait le deuxième plus long conflit de l’histoire du circuit. Le commissaire Rob Manfred a déjà été forcé d’annuler la première semaine de la saison régulière en raison du prolongement du conflit.

Levine n’ose même pas imaginer combien de matchs seront annulés. Il croit que les différends entre les deux clans ne doivent pas mener à la perte totale de la saison 2022.

«Je ne veux même pas y penser, a-t-il ajouté. Juste d’y penser, c’est épouvantable. Honte à nous si on en arrive à ce point.

«Arrêtons de blâmer certaines personnes ou d’être en colère après certaines personnes. Nous sommes où nous en sommes. Nous devons trouver une solution.»

La plus grande partie du conflit tourne autour des finances de la ligue. Les bonis pour les joueurs admissibles au pré-arbitrage et la taxe de luxe sont deux des principaux facteurs dans les négociations.

D’autres enjeux importants permettraient aussi d’accélérer le rythme d’un match. Le format des séries éliminatoires aussi pourrait changer drastiquement.

«Les propriétaires sont plutôt unis, a ajouté Levine. Il n’y a aucune division, mais il y a quelques désaccords. Tout le monde doit comprendre qu’il y aura des concessions à faire pour que les négociations avancent.

«Il n’y a pas de l’argent à l’infini. La perception qu’il y a toujours de l’argent, particulièrement après la COVID-19, est fausse.»

Scherzer sur la ligne de front

Parmi tous les joueurs impliqués dans les négociations, le lanceur Max Scherzer a été identifié comme l’un des meneurs de ce groupe.

L’homme de 37 ans en est à ses dernières années dans les ligues majeures. Ce n’est donc pas pour lui, mais pour les prochaines générations qu’il se bat.

«Quant tu as une opportunité de prendre position et de te battre pour les plus jeunes joueurs, tu te dois de tout faire afin d’améliorer le sport pour eux, de dire Scherzer. C’est à mon tour de me lever et de porter le flambeau afin de léguer cette mentalité à la prochaine génération.

«Je me devais donc d’être sur la ligne de front.»

