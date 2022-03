«C’est ce dont je m’ennuyais le plus» - Jack Eichel

L’attaquant Jack Eichel se sent revivre depuis qu’il porte d’uniforme des Golden Knights de Vegas.

Dimanche soir, il a connu le bonheur de procurer la victoire à son équipe en touchant la cible avec 5,2 secondes à faire à la troisième période.

Le club du Nevada a ainsi battu les Sénateurs d’Ottawa au compte de 2 à 1 à la régulière.

«Faire une différence, c’est ce dont je m’ennuyais le plus», a indiqué Eichel lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement.

«Je veux simplement aider l’équipe à gagner des matchs. Comme compétiteur, tu t’ennuies de l’action, d’être dans le jeu et d’avoir des moments comme celui-là.»

Eichel est un membre des Golden Knights depuis le 4 novembre dernier, mais a seulement recommencé à jouer le 16 février. L’Américain devait se remettre d’une opération pour remplacer une vertèbre de son cou. Il avait disputé son dernier match le 7 mars 2021.

L’ancien des Sabres de Buffalo a touché la cible trois fois et a fourni autant de mentions d’aide pour six points en neuf rencontres depuis son retour au jeu.

L’importance de la victoire

Avec les Knights, Eichel se retrouve dans une situation qu’il n'a pas vraiment vécue depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, Vegas est au cœur d’une course pour accéder aux séries. En six saisons avec les Sabres, l’athlète de 25 ans n’a même pas été proche de participer aux éliminatoires.

«C’est la première fois que je me retrouve dans une situation où tous nos matchs ont une signification, a-t-il dit. Tous nos compétiteurs semblent être en mesure de gagner dernièrement. Nous devons donc trouver un moyen d’engranger les deux points tous les soirs.»

Avant les affrontements de lundi dans la LNH, les Golden Knights occupaient le troisième échelon de la section Pacifique avec une récolte de 68 points. Ils sont à un point des Kings de Los Angeles au deuxième rang, mais aussi à un point des Stars de Dallas, qui sont la première équipe repêchée dans l’Association de l’Ouest.

Les Predators de Nashville, les Oilers d’Edmonton, les Ducks d’Anaheim et les Canucks de Vancouver sont aussi dans le coup.

Le Québécois Jonathan Marchessault a bien résumé la situation dans laquelle son club se trouve.

«C’était un match que nous devions absolument gagner», a exprimé celui qui a amassé un but et une mention d’aide contre les Sénateurs.

«Nous sommes dans une course effrénée avec plusieurs équipes et nous avons bien l’intention d’être des séries éliminatoires. C’est le temps de l’année où les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner et nous l’avons fait ce soir [dimanche].»

