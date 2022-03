Cocktail météo: un déneigement «inégal» à Québec, critique Villeneuve

Le chef de l’opposition à Québec, Claude Villeneuve, a critiqué une fois de plus les opérations de déneigement, lundi, reprochant à l’administration Marchand d’avoir «gonflé les attentes» alors que les résultats se font toujours attendre.

Pour la énième fois depuis le début de l’hiver, la capitale a reçu depuis dimanche un cocktail météo réunissant tous les ingrédients pour compliquer le travail des équipes de déneigement. Des chutes de neige abondantes ont été suivies d’une quantité importante de pluie verglaçante et d’un épisode de gel-dégel.

«Quelle journée! C’est difficile en ville aujourd’hui. On a beaucoup de messages de citoyens qui rentrent», a lancé le chef de Québec d’abord en point de presse avant la séance du conseil municipal, disant ne pas comprendre pourquoi les équipes ne sont «pas sorties» dimanche soir.

Après avoir sondé les membres de son caucus, qui résident dans différents secteurs de la ville, il déplore que déneigement soit «inégal» sur le territoire. En début de soirée, M. Villeneuve a interpellé directement le maire Bruno Marchand à ce sujet et le responsable du déneigement au comité exécutif, Pierre-Luc Lachance.

L’approche expérimentale, préconisée par le nouveau maire, n’a pas porté ses fruits jusqu’à présent, selon Claude Villeneuve, qui peine à comprendre ce qu’on fait de «différent».

Une solution «hybride» à l’essai

«Les équipes travaillent très très fort pour continuer de s’adapter à ces changements climatiques», a répondu le maire de Québec. En mêlée de presse un peu plus tôt, M. Marchand avait confirmé que la Ville avait dû faire des choix et prioriser certains secteurs pour venir à bout de la glace et de la neige dans les rues et sur les trottoirs.

« Ce soir, on va continuer de faire des choses qu’on n’aurait pas faites traditionnellement. On essaie une solution hybride », a-t-il exprimé, ajoutant qu’il était impossible de couvrir tout le territoire en une seule soirée.

Pierre-Luc Lachance a donné plus de détails, lors de la séance du conseil, sur les opérations en cours et les choix qui ont été faits, lesquels nécessitent davantage de ressources sur le terrain lundi soir.

« Ce soir, on a fait un choix en fonction du fait qu’il neige présentement, qu’il annonce 10,4 cm de neige jusqu’à 1h30 (dans la nuit de lundi à mardi) selon les prévisions météo. Ça ne sera pas possible de tout nettoyer de façon absolument "clean, top notch". On fait une opération de ramassage de la neige dans La Cité-Limoilou, dans certains secteurs de Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge et pour tous les autres secteurs, on va faire une opération de grattage. Demain, on va faire l’inverse », a-t-il précisé.

Lachance tend la main à Villeneuve

La Ville de Québec, assure M. Lachance, est en « mode solution » et continue de s’adapter à ces épisodes de plus en plus fréquents de neige-grésil-pluie. M. Lachance a par ailleurs lancé une invitation au chef de l’opposition. « Je vous tends la main pour qu’on se rencontre pour en discuter, pour voir les pistes d’innovation que vous avez en tête. C’est ensemble qu’on vit cet hiver-là », a-t-il lancé.

Le vice-président du comité exécutif a par ailleurs indiqué que l’opération de déneigement n’avait pas été déclenchée dimanche soir parce que le seuil de précipitations de 10 cm n’avait pas encore été atteint.

