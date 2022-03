De bonnes nouvelles concernant notre système de santé

Pour donner espoir aux gens qui se désolent des ratées de notre système de santé, je signale qu’en ce 5 janvier 2022, on m’a opéré au CHUM. Le 2 janvier dernier j’avais soudainement développé une vision très floue dans l’œil droit, avec de très gros corps flottants. Comme le spécialiste avait détecté que cela avait été causé par deux déchirures de la rétine, en plus d’un début de décollement rétinien, il a décrété l’urgence d’opérer. Le fantastique et totalement inattendu de l’affaire, c’est que tout juste avant l’opération,le chirurgien m’avait dit que j’avais une petite cataracte dans l’œil droit et qu’il allait aussi l’opérer, sans me donner plus de détails. Toute l’intervention s’est bien déroulée

Mais ce sont ses explications concernant la cataracte qui m’ont sidéré. Pour la corriger, il a remplacé mon cristallin par une lentille qui, me disait-il, allait réduire ma myopie de l’œil droit à zéro. Il allait faire de même dans mon œil gauche, quand le temps serait venu de le faire. Comme demain matin il me retire la coquille, on verra bien le résultat.

Pour quelqu’un comme moi qui vit depuis 50 ans avec une très forte myopie qui frisait le -10, une infirmité, ce qui devait m’arriver tenait du prodige.

On vient de m’enlever la coquille, et je vois parfaitement bien. Je n’en reviens pas !

Si ma deuxième décompression orbitale s’avère un succès aussi retentissant, j’applique pour le poste de James Bond ! C’est juste une joke, même si je deviendrai certainement JB dans ma tête. Si je n’avais pas amorcé tout ce processus menant à l’opération il y a trois ans, je n’en serais pas rendu aujourd’hui à un point crucial de ma vie qui me donne espoir pour la suite des choses. J’avais toujours haï me faire traiter d’intellectuel à cause des loupes que j’étais obligé d’avoir dans mes lunettes pour voir quelque chose qui ait du sens. Je me rêvais en « action man » !

Anonyme

C’est un baume de lire qu’on a épargné, à certaines personnes dans le besoin, la terrible nouvelle d’une annulation d’intervention en milieu hospitalier. Votre satisfaction me donne l’occasion de signaler qu’en matière ophtalmologique, les avancées sont spectaculaires, et que le Québec est à la fine pointe sur ce plan.