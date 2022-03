Des chiffres qui parlent

On peut faire dire bien des choses aux statistiques. Et, parfois, elles reflètent bien la réalité.

Par exemple : le Canadien avait remporté huit victoires en 45 matchs. Oui, oui, 45 matchs.

Au cours des 11 derniers matchs, sept victoires.

Et, pour ajouter encore plus de mordant à l’équation, les sept victoires ont été inscrites en raison de la détermination d’un groupe totalement transformé.

Pourtant, ce sont les mêmes joueurs. En fait, certains se sont joints à la formation. Rem Pitlick, Laurent Dauphin, Kale Clague, Corey Schueneman.

Andrew Hammond, qu’on n’avait pas vu depuis des lunes dans cette ligue, a remporté trois victoires. Samuel Montembeault joue avec plus d’assurance.

Et même si Tyler Toffoli est parti, le Canadien vient de gagner ses deux matchs en Alberta. Samedi soir, il a limité Connor McDavid et Leon Draisaitl à trois tirs. Sept victoires au cours des huit derniers matchs. Impressionnant.

Pas de demi-mesures

On a beau dire que les joueurs du Canadien s’amusent. Que Martin St-Louis leur donne beaucoup de liberté quand ils sautent sur la patinoire, mais ils doivent respecter une règle. Les patineurs doivent compétitionner en tout temps. Ils doivent puiser dans leurs ressources pour conserver certains privilèges.

Ils n’ont pas droit aux demi-mesures, et les tricheurs ne parviendront jamais à gagner la confiance d’un pilote ayant trimé dur tout au cours de sa carrière.

Au point, il est faux de prétendre que les joueurs n’ont pas de pression. Ils ont une feuille de route à embellir. Certains ont une chance de relancer leur carrière. D’autres ont l’occasion de gagner des rangs dans l’organigramme de la formation... et surtout de faire oublier les événements de la première moitié du calendrier.

L’adversité

Samedi soir, le Canadien a affronté une équipe qui ne pouvait se permettre le moindre relâchement. McDavid et Draisaitl sont les leaders d’un groupe qui lutte présentement pour sa survie. Que Mike Smith n’arrive pas à stopper un ballon de plage, je peux comprendre qu’il y a de la frustration chez les Oilers. Mais ce n’est pas une raison pour offrir une performance aussi décevante devant un amphithéâtre rempli au maximum de sa capacité pour la première fois en deux ans.

Ils ont perdu parce que le Canadien leur a fait la leçon sur l’art de composer avec l’adversité.

Deux buts refusés. Quelques décisions douteuses. Rien n’a ébranlé Martin St-Louis et les joueurs. Ils ont gardé leur calme. Et ils ont continué à faire ce qu’ils font de mieux depuis l’arrivée du nouveau pilote : jouer avec enthousiasme et aussi avec fierté.

On s’attend évidemment à ce que ce soit une semaine marquée par plusieurs transferts au niveau des effectifs. Les directeurs généraux savent maintenant comment ils doivent manipuler la masse salariale. Ils ont déterminé les positions où ils auront besoin de profondeur pour atteindre les séries éliminatoires, surtout chez les formations de l’Association de l’Ouest.

N’allez pas croire que Ken Holland, le décideur des Oilers, n’est pas inquiet. La pression devient écrasante.

Pendant tout ce temps, Jeff Gorton et Kent Hughes ont sans doute modifié l’évaluation de certains patineurs.

Les joueurs du Canadien attirent de plus en plus la curiosité des recruteurs et pourquoi pas. Après tout, cette équipe n’a-t-elle pas signé deux victoires contre l’une des meilleures formations de la ligue, les Flames de Calgary, et n’a-t-elle pas fait passer un mauvais quart d’heure aux deux meilleurs pointeurs de la ligue ?

De la rapidité

Hughes et Gorton vont passer plusieurs heures au téléphone au cours des prochains jours et leur plan a-t-il été modifié depuis l’arrivée de St-Louis ?

On a sûrement apporté des ajustements devant les performances de certains joueurs. Prenons l’exemple de Brett Kulak. N’a-t-il pas disputé un match exceptionnel face à McDavid ?

Ce qu’on veut amener à l’équipe, c’est de la rapidité, des défenseurs avec un solide gabarit et capables de relancer l’attaque. Kulak accumule de bonnes notes sous le nouveau régime.

Le duo Hughes/Gorton se retrouve dans une situation intéressante surtout quand on vient de lancer un processus dans l’espoir de relancer la concession.

Entre-temps, étonnante cette nouvelle au sujet du contrat de Shea Weber. Il reste quatre ans au contrat qu’avait signé Weber avec les Predators de Nashville. Le montant total pour les quatre dernières années est de 6 M$. Sur le plafond salarial, c’est 7,9 M$. Pour certaines équipes, il s’agit d’un cas intéressant et pas très dispendieux, surtout si on a du mal à respecter le « plancher » salarial.

À suivre...