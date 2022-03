Devante Smith-Pelly a convaincu le Rocket

Devante Smith-Pelly fait tranquillement sa place dans la formation du Rocket de Laval. L’organisation a en effet annoncé, lundi, qu’elle avait prolongé le contrat d'essai professionnel de l’attaquant.

• À lire aussi: Qui part? Qui reste? Voici les joueurs du CH susceptibles de changer d’adresse

• À lire aussi: Bientôt la fin pour P.K. Subban au New Jersey?

L’athlète de 29 ans a cumulé trois buts et six points en 15 parties jusqu’ici avec le club-école du Canadien de Montréal. Il a écopé d’une pénalité mineure et maintenu un différentiel de +1.

Smith-Pelly a disputé 395 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec le Canadien, les Ducks d’Anaheim, les Devils du New Jersey et les Capitals de Washington, remportant notamment la coupe Stanley avec ces derniers. Il a totalisé 44 filets et 101 points au sein du circuit Bettman.

L’Ontarien n’a toutefois pas goûté à la LNH depuis 2019. Depuis, il a notamment disputé une saison dans la Ligue continentale (KHL).

À voir aussi