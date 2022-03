GRONDIN, Thérèse



Au CHSLD de Beauceville, le 23 février 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée dame Thérèse Grondin, fille de feu Adrien Grondin et de feu Madeleine Giguère. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle était la sœur de feu Monique (André Breton), Liliane (feu Loïc Poulin), Denis (Pauline Larochelle), Yves, Fernande, Raymonde, Rémy (Sylvie Doyon), Gaétane, Michel (Céline Leblond), René (Johanne Genesse), Gilles et feu Simon (Luce-Ann Tremblay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lamercredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de la Villa du Moulin ainsi que celui du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-De-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/