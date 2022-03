Iowa: une série de tornades fait 7 morts, dont 2 enfants

Sept personnes, dont deux enfants sont morts dimanche soir, après le passage d’une série de tornades à Des Moines, dans l’état de l’Iowa.

La victime la plus âgée avait 72 ans et la plus jeune avait deux ans, a rapporté le directeur de la gestion des urgences du comté de Madison Diogenes Ayala, en entrevue à CNN. L’autre enfant était âgé de cinq ans.

Selon les résultats préliminaires du National Weather Service (NWS) américain, la tornade la plus puissante était de force EF-3 selon l’échelle de Fujita, avec des rafales allant jusqu’à 218 km/h. Trois autres tornades ont été rapportées dans les environs.

«Les lignes électriques tombées, l'eau stagnante et les débris bloquant les routes créent des conditions de déplacement dangereuses dans cette zone et nous demandons l'aide du public en restant à l'écart de la zone et en permettant à ces agences de travailler sans entrave», a partagé par communiqué le bureau du shérif du côté de Madison.

En date de dimanche soir, c’est toujours plus de 600 résidents de l’état américain qui sont privés de courant.

À voir aussi