La campagne Sauver l’Ukraine: la meilleure façon d’aider le peuple ukrainien

Afin d’aider les réfugiés Ukrainiens, la communauté ukrainienne du Québec se mobilise et lance la campagne de financement d'urgence Sauver l'Ukraine.

Cette initiative démarrée avec la collaboration du Congrès ukrainien canadien vise à amasser des fonds qui serviront à répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par l’invasion russe.

«Cette campagne de financement d’urgence va réunir tous les sites web dans une place facile où les Québécois peuvent dire «OK, je veux aider l’Ukraine, je vais aller sur ce site web (...) et je vais donner directement à l’Ukraine», a expliqué le porte-parole de Sauver l'Ukraine, Gregory Bedik, en entrevue à TVA Nouvelles lundi.

Des soins de santé et des articles de secours pourront ainsi être offerts aux familles et aux gens dans le besoin, de même qu'aux populations déplacées en raison de la guerre.

La meilleure façon d’aider le peuple ukrainien

Contribuer à la campagne Sauver l’Ukraine est sans doute la meilleure manière de soutenir le peuple ukrainien.

«Pour le 10 $ qu’on paye pour acheter des bas ici, et le coût de l’envoyer, on peut acheter 20 paires de bas pour le même 10 $ qu’on a envoyé», a déclaré Gregory Bedik, démontrant ainsi à quel point les contributions monétaires permettent d’intervenir plus rapidement et efficacement auprès des populations affectées par le conflit en Ukraine.

À ce sujet, le porte-parole ajoute: «On utilise la Croix-Rouge qui ont déjà la logistique en place, de la Pologne en Ukraine, donc soyez confiants que cet argent va directement à l’aide humanitaire pour l’Ukraine».

M. Bedik affirme d’ailleurs que les 10 églises ukrainiennes de Montréal sont déjà pleines de biens. «La difficulté c’est d’envoyer ces choses en Ukraine».

Pour contribuer à la campagne de financement d'urgence Sauver l'Ukraine, visitez le site Internet : https://www.sauver-ukraine.ca/

