Organisme à but non lucrative (OBNL), le jardin collectif La Tomate Joyeuse, qui s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la sécurité alimentaire, de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale et qui favorise la prise en charge par ses membres, est en pleine période d’inscriptions pour la saison 2022. Les participants(es) travaillent ensemble, sur le même lopin de terre, à cultiver des légumes et fines herbes biologiques et tissent, par la même occasion, un réseau social d’entraide et de solidarité. La Tomate Joyeuse a deux jardins collectifs situés dans l’arrondissement Charlesbourg (Parc Henri-Caseault et rue du Vignoble) en opération du 1er mai au 31 octobre. L'inscription et la participation sont entièrement gratuites et donnent accès à un panier des légumes et fruits récoltés, par famille/ménage à la même adresse civique et par période de présence. Les produits excédentaires du jardin sont retournés dans les frigos « partage » et/ou offerts à ceux et celles dans le besoin. Le formule d’inscription, la politique de participation sont sur la page Facebook de l’organisme: Jardin collectif la Tomate Joyeuse.

Les semences solidaires.

Photo courtoisie

Jusqu’au 16 mars, IGA tient sa campagne annuelle au profit de la Table des Chefs. Depuis 8 ans maintenant, IGA, qui est un précieux partenaire de la Tablée offre ses semences solidaires (photo) dans une petite boîte qui contient 5 variétés de semences ancestrales de qualité (basilic Genovese, laitue Selway, concombre Marketmore 76, carotte Nantes et radis Scarlet Globe),. Le coffret est en vente exclusivement chez IGA au prix de 5.99$ et permet ainsi aux familles québécoises de découvrir la joie du jardinage, tout en contribuant à la mission de La Tablée des Chefs qui est, depuis 2002, nourrir et éduquer. Nourrir aujourd’hui, pour lutter contre l’insécurité alimentaire, et éduquer les jeunes, pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis 20 ans, La Tablée des Chefs a distribué plus de 13 000 000 de portions cuisinées et a éduqué plus de 45 000 jeunes.

Un 5e JD.

Photo courtoisie

Le Groupe JD qui compte déjà 4 concessions automobiles (JD Occasion, JD Alfa Romeo, JD Mitsubishi et JD Chrysler Jeep Ram) vient de finaliser l’acquisition du concessionnaire GM de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ainsi, Bilodeau, une entreprise quinquagénaire bien connue dans la région de Québec, devient à ce jour JD Chevrolet, Buick GMC. Il s’agit d’une 5e enseigne pour le Groupe JD qui représente désormais 11 grandes marques mondiales, en plus d’opérer un centre dédié à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion. Toutes les entreprises sont fièrement situées sur boulevard Sainte-Anne à Boischatel et maintenant à Beaupré. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Daniel Moreau, vice-président, et Pierre Tremblay, président du Groupe JD, ainsi que Vincent Lessard, président de Bilodeau Chevrolet, Buick GMC.

En souvenir.

Photo courtoisie

Le 7 mars 1987. Le skieur Pierre Harvey (photo) remporte l'épreuve du 30 kilomètres de Falun, en Suède, comptant pour la Coupe du monde de ski de fond. Il est le premier athlète canadien à réussir pareil exploit.

Anniversaires.

Photo Stevens LeBlanc

Ashton Leblond (photo), président fondateur des restaurants Ashton de la région de Québec, 74 ans... Saskia Thuot, animatrice télé, native de Québec, 49 ans...Sébastien Izambard, chanteur français membre du quatuor Il Divo, 49 ans...Maxim Roy, comédienne et actrice québécoise, 50 ans...Denis Boucher, lanceur, avec les Expos en 1993 et 1994, 54 ans...Yvan Lendl, légende du tennis, 62 ans... Bryan Cranston , acteur américain (Walter White, dans la série Breaking Bad, 66 ans...Bernard Voyer, explorateur et conférencier québécois, 69 ans...Raymond Bouchard, comédien et acteur québécois, 77 ans...

Disparus.

Photo d'archives

Le 7 mars 2021 : Edward Rémy (photo), 95 ans, un des pionniers du journalisme artistique au Québec et cofondateur du magazine « Échos Vedettes »... 2019 : Patrick Lane, 79 ans, poète et critique canadien... 2017 : Yukinori Miyabe, 48 ans, médaillée de bronze au 1 000 mètres masculin de patinage de vitesse aux JO d'hiver d'Albertville en 1992... 2015 : Jacques Cressard, 79 ans, homme politique français... 2013 : Peter Banks, 65 ans, guitariste anglais, ancien membre fondateur de Yes... 2013 : Claude King, 90 ans, chanteur de musique country... 2012 : Pierre Tornade, 82 ans, acteur français... 2004 : Mimi d’Estée, 96 ans, comédienne, actrice et courriériste.... 2000 : Pee Wee King, 86 ans, instrumentiste et compositeur country... 1999 : Stanley Kubrick, 70 ans, réalisateur américain... 1991 : Cool Papa Bell, 87 ans, joueur de baseball professionnel.