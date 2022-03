L’Alberta retire sa taxe provinciale sur l’essence

Les Albertains, qui paient déjà parmi les prix les moins chers au pays à la pompe, sauveront encore plus d’argent à partir du 1er avril grâce à la levée d’une taxe provinciale sur l’essence.

Cette exemption de la taxe, décrétée par le premier ministre Jason Kenney lundi, permettra aux automobilistes d’économiser 13 cents par litre d’essence.

«Entre l’incertitude causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’inflation en hausse astronomique à cause des dépenses et du déficit de Justin Trudeau, [...] ils en coûtent de plus en plus aux familles pour amener leurs enfants à l’école et se rendre au travail», a affirmé le premier ministre en s’en prenant à son homologue fédéral.

La date du 1er avril retenue pour la levée de la taxe provinciale n’est pas anodine, puisqu’elle coïncide avec la hausse prévue de la taxe fédérale sur le carbone, qui passera d’un peu moins de 9 cents à un peu plus de 11 cents le litre.

M. Kenney a fustigé cette hausse, qualifié de «gros poisson d’avril» du gouvernement fédéral.

La taxe demeurera levée tant et aussi longtemps que le prix du baril de pétrole de l’Ouest canadien demeurera au-dessus de 90 $, mais reviendra en vigueur lorsque le prix redescendra sous la barre des 80 %, a précisé le premier ministre.

Cette annonce survient alors que le prix moyen à la pompe oscillait autour de 1,57.1 $ le litre à Calgary et de 1,55.2 $ le litre à Edmonton lundi, selon les données de CAA.

Ces montants, qui peuvent paraître alléchants aux yeux d’automobilistes québécois qui doivent débourser environ 40 cents de plus le litre pour faire le plein, demeurent inédits et en forte hausse pour la province pétrolifère.

De plus, le gouvernement albertain va verser 150 $ à chaque ménage pour les aider à compenser le coût de l’électricité au cours des trois derniers mois.