Les chefs de la diplomatie américaine et israélienne à Riga pour évoquer l’Ukraine et l’Iran

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid se sont rencontrés lundi à Riga pour évoquer l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les négociations sur le programme nucléaire iranien.

Cette rencontre dans la capitale lettone intervient deux jours après le déplacement à Moscou du premier ministre israélien Naftali Bennett pour une réunion de trois heures avec le président Vladimir Poutine, dans l’espoir de trouver un moyen de mettre fin à l’effusion de sang en Ukraine.

«Pour arrêter la guerre, il faut négocier», a déclaré M. Lapid au début de la réunion dans un hôtel de Riga.

«Israël parle avec les deux parties, tant avec la Russie qu’avec l’Ukraine, et nous travaillons en totale coordination avec notre plus grand allié, les États-Unis, et avec nos partenaires européens», a-t-il ajouté.

M. Blinken a remercié Israël pour ses efforts en vue de trouver une issue à la guerre. Dimanche, M. Bennett avait déclaré qu’Israël poursuivrait ses efforts diplomatiques «si nécessaire».

Sur le dossier du nucléaire iranien, et la possibilité d’une relance de l’accord nucléaire de 2015, M. Blinken a assuré que les États-Unis et Israël étaient «unis et engagés» afin que l’Iran ne puisse «jamais obtenir une arme nucléaire».