Partielle dans Marie-Victorin: les électeurs seraient appelés aux urnes le 11 avril prochain

L’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin pourrait être déclenchée dans les prochains jours en vue d’un scrutin le 11 avril prochain, selon le scénario le plus probable.

La course officielle à la succession de l'ex-députée Catherine Fournier, maintenant mairesse de Longueuil, serait sur le point d’être lancée.

Le Journal a pu confirmer que la date du 11 avril aurait été encerclée sur le calendrier électoral, selon un scénario d'élection.

Certaines sources affirment que le déclenchement officiel pourrait même avoir lieu ce mercredi. Des informations réfutées pour l’instant par le cabinet du premier ministre François Legault. Il n’y aurait rien de coulé dans le béton.

Le gouvernement de la CAQ espère toutefois profiter dans les prochains jours «d’un relâchement des mesures sanitaires important» qui lui permettrait de déclencher la partielle dans Marie-Victorin.

La circonscription de Marie-Victorin, qui est aussi un château fort péquiste, est vacante depuis les élections municipales de novembre dernier.

Depuis plusieurs semaines, les partis d’opposition réclament le déclenchement de cette partielle. Or, le gouvernement Legault estimait que la pandémie faisait encore peur aux citoyens, ce qui nuisait aux débats politiques, au porte-à-porte et à la démocratie.

Course serrée

La course devrait être serrée. Le plus récent sondage Léger publié le 13 février dernier démontrait que le PQ et la CAQ sont au coude à coude.

Les candidats Pierre Nantel, du Parti Québécois, et Shirley Dorismond, de la Coalition Avenir Québec, se retrouvaient tous les deux à 33% dans les intentions de vote.

Ils sont loin devant leurs opposants solidaires et libéraux, qui récoltaient 11% des intentions de vote.

Tout près derrière, Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec attirait 8% des intentions.

– Avec la collaboration de Rémi Nadeau

