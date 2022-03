Québec n’a pas de limite d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

Le ministre de l’Immigration du Québec, Jean Boulet, ne fixe pas de limites quant au nombre de réfugiés ukrainiens que la province est prête à accueillir, mais prévient qu’il faudra s’assurer «que ça respecte notre capacité d’accueil».

«Les bras des Québécois sont grands ouverts, on a les ressources, on est capable de les accueillir demain matin», a-t-il assuré en marge d’une conférence de presse lundi, à Montréal.

Près d’une centaine d’organismes communautaires sont à pied d’œuvre pour accueillir ces réfugiés et leur donner «les outils nécessaires pour réussir leur intégration», a indiqué Jean Boulet. Une attention particulière leur sera portée puisqu’ils proviennent de zones de conflits ou ils pourraient avoir vécu des traumatismes.

Ce dernier a refusé de s’avancer quant à la quantité de demandes qu’il s’attend à recevoir, mais assure être prêt à en recevoir «un nombre important».

«On n’a pas d’estimations, on n’a pas de limites. On va respecter notre capacité d’accueil, mais pour l’instant, et j’étais dans les organismes, on les attend», a-t-il dit.

Vendredi dernier, Québec a annoncé la mise en place d’un «programme humanitaire spécial» pour aider la communauté ukrainienne du Québec dans leurs démarches de regroupement familial.

«Le programme permettra aux personnes ressortissantes ukrainiennes résidant au Québec de parrainer leur famille élargie», a-t-on alors précisé par communiqué.

Le gouvernement Legault s’est aussi engagé à accélérer le traitement des demandes d’immigration temporaire, autant pour les travailleurs étrangers temporaires que pour les étudiants étrangers, des personnes ressortissantes de l’Ukraine.

