Réfugiés ukrainiens: le NPD demande un «plan national»

Le NPD de Jagmeet Singh demande un «plan national» d’accueil de réfugiés qui serait élaboré de concert avec les provinces et territoires afin de faciliter le processus d’accueil.

«Dans ce plan, on doit aussi reconnaître qu’il y a des gens qui sont plus vulnérables: les gens racisés et aussi la communauté LGBTQ», a déclaré M. Singh lors d’un point de presse virtuel lundi.

«Tout le monde qui tente de quitter cette crise, de cette sérieuse guerre, doit être en mesure de se retrouver en sécurité, et nous ne pouvons admettre des barrières ou limitations sur les gens qui tentent de quitter le pays», a-t-il lancé.

M. Singh fait notamment référence aux minorités ethniques et aux étudiants africains et indiens coincés en Ukraine qui ont rencontré des difficultés à quitter le pays en raison de discrimination aux frontières du pays en guerre.

En ce sens, le parti demande que le Canada mette au clair dans son plan son intention d’accueillir tous les réfugiés, sans discrimination. Le ministre de l’Immigration Sean Fraser expliquait la semaine dernière qu’il n’y a pas de plafond pour le nombre total de réfugiés au pays.

À l’instar du gouvernement, M. Singh n’a pas émis de cible de réfugiés à atteindre puisque la fin de la guerre semble toujours hors de portée à court terme.

Le chef néodémocrate a aussi soutenu que le pays devrait augmenter la pression sur les oligarques russes. Justin Trudeau a annoncé lundi l’ajout de dix personnes à la liste des individus russes sanctionnés par le Canada.

La semaine dernière, le ministre de l’Immigration Sean Fraser a dévoilé plusieurs initiatives du gouvernement pour simplifier l’arrivée des réfugiés ukrainiens au Canada, dont le remplissage d’un seul formulaire ainsi que la mise sur pied de l’Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, qui permet de lever les exigences normalement requises lors du dépôt de demande pour un visa.

