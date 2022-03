Spectacle acoustique: Marie-Mai reprend sa tournée

Marie-Mai a repris la tournée de son spectacle acoustique «Elle et Moi – simplement» et a annoncé des dates jusqu’à la fin novembre.

L’autrice-compositrice-interprète revisitera dans un univers dépouillé d’artifices ses plus grands succès. Elle se produira dans des salles plus intimes et sera accompagnée sur scène par seulement trois musiciens (percussions, piano et guitares).

Marie-Mai a déjà amorcé sa série de concerts entre les tournages de Big Brother Célébrités. Elle sera vendredi et samedi au Nouveau-Brunswick, puis parcourra le Québec dès le 15 avril.

Près d’une quarantaine de dates sont déjà annoncées. Pour connaitre tous les détails de la tournée «Elle et moi – simplement» et pour l'achat de billets, consultez mariemai.com.

