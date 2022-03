Tentatives de fraude: près de quatre Canadiens sur dix ciblés

Près de quatre Canadiens sur dix (37 %) auraient été ciblés par des tentatives de fraude au cours de la dernière année, selon un sondage mené par le Groupe Banque TD.

Le coup de sonde révèle que les modes de fraude privilégiés seraient par téléphone (64 %) et par courriel ou message texte (58 %).

«Comme les fraudeurs ne cessent de s’adapter et d’ajuster leurs méthodes, il est primordial de continuer à se renseigner sur les moyens de protection. En parlant régulièrement et plus ouvertement des expériences liées aux appels ou aux messages frauduleux, on contribue à accroître la sensibilisation, surtout si c’est avec des personnes de confiance», a expliqué Sophia Leung, cheffe de la plateforme Protection TD et spécialiste de la fraude, alors que près de la moitié des Canadiens (51 %) affirme ne pas en discuter avec leur entourage.

Un peu plus du quart des personnes sondées (26 %) ont dit avoir reçu sur les réseaux sociaux des conseils de placement en ligne de la part de personnes qu’elles ne connaissaient pas particulièrement.

«Les arnaques liées aux placements peuvent bouleverser complètement la vie des victimes, qui sont amenées à investir de grosses sommes d’argent (parfois la totalité de leurs économies) dans une occasion d’affaires bidon», a mentionné Mme Leung qui ajoute que les Canadiens doivent faire preuve de prudence dans ces situations et qu’ils doivent bien se renseigner avant de prendre une décision financière.

Quelques conseils pour mieux se protéger contre les fraudes financières: