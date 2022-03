Une cruelle impression de déjà vu

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

S’il y a un lieu au Québec où l’invasion russe de l’Ukraine est vivement ressentie, c’est bien dans la résidence pour aînés Villa ukrainienne. Cette guerre ressuscite chez ses doyens des traumatismes familiaux de l’époque des Hitler et Staline.

Photo Chantal Poirier

« Je regarde la télévision toute la journée et parfois même au milieu de la nuit », confie Emilia Holodiuk-Pisarsky, 96 ans.

« Je n’y peux rien, alors je pleure et je prie », me raconte cette femme immigrée ici à l’âge de 11 ans en 1938.

« Pendant l’occupation soviétique, mon oncle resté en Ukraine chantait dans une chorale et un jour, il est monté à bord d’un autobus pour aller donner un concert dans une ville voisine et ni lui ni aucun des autres choristes n’a été revu... Psh ! Disparus ! »

Cet oncle a-t-il été emprisonné, expédié au goulag, exécuté, relocalisé ? On ne le saura jamais.

Injustice

« Ce genre d’injustice arrivait aux Ukrainiens pendant l’occupation russe quand j’étais une enfant », souffle Mme Holodiuk.

Elle parle couramment l’ukrainien et utilise Skype pour garder le lien avec sa famille et ses amis restés dans son pays d’origine, qu’elle a visité plusieurs fois.

« Ce qui arrive maintenant et ce qu’on me racontait quand j’étais petite, c’est la même chose qui se reproduit... et je trouve ça dévastateur. »

« On n’a pas besoin d’être ukrainien pour compatir avec les Ukrainiens en ce moment : il suffit d’être humain », me dit le Dr Ihor Dyrda, 87 ans.

Celui qui est devenu un cardiologue réputé avait 4 ans, en 1939, lors de son arrivée au Québec, avec ses parents cultivateurs, installés à Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme.

Même si la graphie de son nom lui a valu huit décennies d’explications auprès de ses compatriotes d’adoption et même s’il vit maintenant dans une résidence où on lui sert du bortsch ukrainien, le Dr Dyrda s’était détaché de sa mère patrie.

« Mes parents n’aimaient pas l’ambiance et la pauvreté de leur région et ils ont voulu s’en extirper. »

Maskoutaine-Ukrainienne

Photo Chantal Poirier

À rebours du Dr Dyrda, la fondatrice de la Villa ukrainienne, Renée La Rochelle-Chumak, native de La Providence fusionnée à Saint-Hyacinthe, est devenue « plus ukrainienne que les Ukrainiens » à la suite d’un mariage avec un ressortissant de ce pays.

Incarnation littérale de l’adage « qui prend mari prend pays », Mme La Rochelle devenue Chumak s’est imposée comme une figure de proue de la communauté.

Elle a organisé des défilés de mode dans les églises ukrainiennes dans les années 1960. Elle a fondé un club de l’âge d’or pour Ukrainiens et bâti deux résidences pour aînés ukrainiens en 1980 et 1991.

À la fin des années 1990, la femme d’affaires a aussi financé la connexion au gaz et à l’eau courante de tout un pâté de maisons à Kherson, ville du sud de l’Ukraine.

« J’étais choquée d’apprendre que la mère d’un de mes employés était obligée de sortir dans le froid hivernal pour aller dans une bécosse », rapporte Mme Chumak, qui fêtait ses 89 ans, pour expliquer sa générosité.

Le jour de l’entrevue, justement, l’armée russe affirmait avoir pris Kherson, détruisant tout sur son passage...

